„Putin není car ani bůh.“ Soud poslal historika ruské gastronomie za mříže

Soud v Moskvě poslal na šest roků do vězení předního historika ruské gastronomie Pavla Sjutkina. Shledal ho vinným z úmyslného šíření lživých informací o ruské armádě kvůli více než čtyři roky starému příspěvku na sociálních sítích, který se týkal ruské války na Ukrajině.
Rádio Svoboda na svých internetových stránkách píše, že Sjutkin v dubnu 2022 na svém telegramovém kanálu nazvaném Ruská kuchyně-dějiny psal o masovém zabíjení obyvatel Buči na předměstí Kyjeva ruskými vojáky.
„Bombardovali Kyjev - Putinova válka měla přímé paralely s Hitlerovou. Teď má i svůj i Babí Jar. Buča - více než 200 zastřelených civilistů - žen, starců, dětí,“ cituje ze Sjutkinova příspěvku server Mediazona. V Babím Jaru nacisté za druhé světové války zavraždili přes 30 tisíc ukrajinských Židů.
Sjutkin se k činu, z něhož byl obžalován, nepřiznal. Státní zástupce pro něj žádal osmiletý trest.
Proces se konal s vyloučením veřejnosti. Sjutkinova manželka na facebooku zveřejnila jeho závěrečnou řeč, v níž mluvil o tom, že „jsme si ani nedokázali představit, že slovo ‚válka‘ se stane zakázaným a že za něj budou dávat trest odnětí svobod“ nebo že nálepku ‚fašista‘ budou dostávat všichni odpůrci ‚našeho doživotního prezidenta‘ Vladimira Putina. Poznamenal také, že kritika vlády, jejích chyb a činů není trestným činem a „Putin není car ani bůh“.
Sjutkin byl zadržen loni v říjnu. Řekl, že se to stalo jedině kvůli tomu, že „mluvil pravdu o Putinově válce, psal o ní pravdu, což je dnes v Rusku evidentně nejtěžším politickým zločinem“.
Rádio Svoboda uvádí, že na Sjutkina kvůli jeho protiválečným postojům opakovaně psali udání prokremelští aktivisté a blogeři.
Pavel Sjutkin je autorem několika knih o historii ruské a sovětské kuchyně. Dvakrát získal prestižní mezinárodní cenu Gourmand Cookbook Awards. Spolupracoval s mnohými médii, včetně Rádia Svoboda.
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