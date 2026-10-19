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Putin navrhuje Trumpovi summit tří velmocí o konci války. Ukrajinu nezval

ČTK
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Ruský prezident Vladimir Putin navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, jehož cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvajícího konfliktu na Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu, napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ).

FILE PHOTO: US President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Putin navrhoval třístranný summit již dříve, ale nyní se snaží využít oteplení ve vztazích s Trumpem, které znepokojilo Ukrajinu a její spojence ve Washingtonu a Evropě.Foto: Reuters – Kevin Lamarque
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List s odvoláním na nejmenovaného bývalého důstojníka ruských zpravodajských služeb uvedl, že Putin s tímto návrhem přišel během telefonického rozhovoru s Trumpem 9. října. V rámci tohoto rozhovoru uzavřel Trump s Putinem dohodu o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh.

Putin navrhoval třístranný summit již dříve, ale nyní se snaží využít oteplení ve vztazích s Trumpem, které znepokojilo Ukrajinu a její spojence ve Washingtonu a Evropě. Navrhovaný summit, bez účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, by byl bezprecedentní a vyvolal by poplach v evropských metropolích i jinde, míní WSJ.

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Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov listu potvrdil, že o možném setkání se jedná. „Zatím nepanuje jasná shoda ohledně samotné schůzky ani jejího případného programu, ačkoli všechny tři strany připouštějí teoretickou možnost, že by k takovému setkání mohlo dojít,“ řekl.

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Russian President Vladimir Putin meets with U.S. special representatives Steve Witkoff and Jared Kushner in Moscow
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin talk during the family photo session at the APEC Summit in Danang, Vietnam
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Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pondělí při návštěvě Uzbekistánu novinářům řekl, že se o takové schůzce mluví, neví ale, jestli už byla definitivně dohodnuta. Trump podle něj zastává jasný názor: „Chtěl by, aby válka na Ukrajině a v Rusku skončila“.

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Vysoce postavený americký představitel listu sdělil, že Trump s takovým summitem zatím nesouhlasil. Dodal však, že prezident by této myšlence mohl být nakloněn, vzhledem k jeho snaze splnit předvolební slib, že válku na Ukrajině ukončí.

Trump dříve tvrdil, že konflikt vyřeší hned „první den“ po návratu do Bílého domu, ale nyní se ke konci blíží druhý rok jeho působení v úřadu.

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Kreml navrhoval, že by se třístranné jednání mohlo uskutečnit na okraji summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který se 18. a 19. listopadu bude konat ve městě Šen-čen na jihu Číny.

Ruští představitelé nápad předložili Pekingu diplomatickou cestou a čínská strana dala najevo, že by neměla námitek, pokud Trump nebude proti, poznamenal WSJ s odvoláním na své zdroje. Ani Bílý dům, ani čínské velvyslanectví ve Washingtonu neodpověděly na žádost o vyjádření.

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