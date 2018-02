před 1 hodinou

Rusko bude od úterka dodržovat příměří ve východní Ghútě, a to denně vždy od 9.00 do 14.00 místního času (tedy od 8.00 do 13.00 SEČ). Informovala o tom agentura RIA Novosti, podle které to nařídil ruský prezident Vladimir Putin. Agentura nicméně neuvedla, kolik dní má příměří trvat. Ke klidu zbraní vyzvala v sobotu Rada bezpečnosti OSN, která žádala, aby se příměří v Sýrii začalo dodržovat bezodkladně a trvalo nejméně 30 dní. Cílem příměří má být právě umožnění humanitární pomoci v obléhaných oblastech a evakuace zraněných a nemocných. Ve východní Ghútě se v posledních dnech zintenzivnilo bombardování letadly syrského režimu, který podporuje Rusko.

BREAKING: Russian President Vladimir Putin orders a 'humanitarian pause' in Syria's rebel-held Ghouta, news agencies say. — The Associated Press (@AP) February 26, 2018

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související







Hlavní zprávy