Putin už nehraje „alfasamce“. Po zvěstech o špatném zdraví se v kalendáři zahaluje

Kalendář doprovázejí "motivační" citáty. V následující galerii se můžete vydat do myšlenkového světa ruského vůdce.
"Jsem holub, ale mám velmi mocná železná křídla."
"Všichni si myslíme: 'Tamten hodný strýček nám něco dá,' ale je lepší si připomenout bolševickou píseň: 'Nikdo nám nedá nic zadarmo. Ani Bůh, ani car, ani geroj. Všechno si musíme udělat sami.' "
"Hranice Ruska nikde nekončí!" Zobrazit 18 fotografií
Foto: Ozon.ru
Martin Sluka Jan Bezucha Martin Sluka, Jan Bezucha
před 2 hodinami
Tradiční Putinův kalendář letos překvapil nezvykle umírněnou podobou. Zmizely snímky, které budovaly jeho dlouholetou macho image, a prezident se na všech fotografiích objevuje zahalený od hlavy až k patě. V době pokračujících zvěstí o jeho zdravotním stavu působí tento obrat ještě výrazněji. Zvlášť u politika, který donedávna stavěl vlastní kult na odhaleném těle a demonstraci fyzické síly.

Minulý týden vyšel tradiční Putinův kalendář na rok 2026. V Rusku už jde o každoroční rituál, který přináší pečlivě vybrané fotografie určené k upevnění obrazu stárnoucího prezidenta jako věčně silného, aktivního a neohroženého lídra.

Zatímco předchozí ročníky stavěly na tradičním macho vizuálu, letošní vydání je mnohem umírněnější. Putin tentokrát nedává na odiv své tělo, které ještě před několika lety vystavoval s neochvějným sebevědomím.

Foto: Ozon.ru

Na časově nespecifikovaných fotografiích je místo toho vyobrazen v bundě na sněžném skútru, při judu nebo při procházce v lese. Každý z dvanácti snímků doplňuje krátký citát z jeho projevů. Lednový je například opatřen výrokem. "Ruské hranice nikdy nekončí." Zmínky o válce na Ukrajině ovšem v kalendáři hledat nelze.

Jiří Just o Putinově kalendáři. | Video: Aktuálně.cz

Superhrdina Putin

Putin si dlouhodobě buduje image fyzicky zdatného muže, který zvládá - často zinscenované - extrémní podmínky a adrenalinem nabité aktivity. V roce 2007 se nechal fotografovat při cestě na Sibiř, kde jezdil na koni, raftoval, rybařil a plaval ve studené řece. Většinou s obnaženou hrudí.

Ke správné dovolené na jihu Sibiře patří projížďka na koni.
Ke správné dovolené na jihu Sibiře patří projížďka na koni. | Foto: Reuters

O rok později v Ussurijském národním parku "zachránil" tygra amurského uspávací pistolí a poté mu pomáhal změřit zuby. V roce 2011 ze zúčastnil potápění na archeologickém nalezišti v Tamanském zálivu, kde během ponoru "objevil" dvě antické amfory. Mezi jeho oblíbené exhibice patřilo také hraní hokeje, v němž se několikrát před kamerami utkal i s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem.

"Snaží se Putina prezentovat jako ikonickou postavu - připomínají všem, jak je skvělý, jak má všechno pod kontrolou a že je živoucím symbolem a ztělesněním každodenního života v Rusku," uvedla pro list New York Times odbornice na Rusko Fiona Hillová.

Britský bulvární deník Daily Express dodal, že tato stylizace je v ostrém kontrastu s realitou Putinovy poměrně drobné postavy, která dosahuje výšky 170 centimetrů.

Spekulace o Putinově zdraví 

V posledních letech se však tato odhalená, někdy až bizarní stylizace třiasedmdesátiletého diktátora vytratila a naopak se začaly šířit spekulace o jeho zhoršujícím se zdravotním stavu.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se Putinova veřejná vystoupení stala předmětem detailních analýz. Třes rukou, nepřirozené držení těla či napjaté pohyby prstů vedly světová média k domněnkám o neurologických nebo i jiných vážnějších problémech.

Poslední podobný moment média zaznamenala začátkem listopadu, když se Putin setkal s předsedkyní hnutí Zdravá vlast Jekatěrinou Leščinskou. Záběry ze setkání zachytily prezidentovu ruku s vystouplými žilami, výraznými šlachami a tenkou, vrásčitou kůží.

Kamery navíc zaznamenaly, jak Putin nervózně pohybuje prsty a následně je skryje sevřené v pěst pod rukávem saka. Některá polská a ukrajinská média tento záběr prezentovala jako možný projev bolesti či fyzického diskomfortu.

Zmizení Putinova odhaleného těla z kalendářů a propagandistických materiálů podobné teorie o jeho zdraví ještě přiživuje. Stejně realistické ale je i to, že jde jednoduše o muže v pokročilém věku, jehož tělo by k pózování do propagandistických kalendářů dnes už neposloužilo tak dobře jako před deseti lety.

Novinář Jiří Just pro Aktuálně.cz upozorňuje, že po roli Putina coby "alfasamce" už v dnešním Rusku není taková poptávka jako dřív. "Už je to car, už to není dobrodruh," dodává Just.

Prohlédnout si 18 fotografií
 
