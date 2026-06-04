Putin: Můžeme mít Donbas i mír. Vládce Kremlu si na fóru pustil pusu na špacír

Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dosáhnout mírové dohody s Ukrajinou. Novinářům to na okraj Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra řekl prezident Vladimir Putin.
Podle agentury Reuters rovněž řekl, že americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis.
Moskva je prý k takovému kroku připravená, ale kompromis musí učinit i Kyjev. "Nemyslím si, že Kyjev je připraven ke kompromisům," doplnil však Putin.
Přimět Kyjev k ústupkům by podle něj mohl Trump, jehož mírové návrhy ruský prezident považuje za možný základ mírové dohody. Také řekl, že Evropská unie nemůže být prostředníkem při řešení, ale může pomoci s jeho hledáním.
Kdo podepíše dohodu?
Případnou mírovou dohodu s Ruskem by za Ukrajinu podle Putina mohl podepsat prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň ale znovu zpochybnil legitimitu hlavy ukrajinského státu, když řekl, že otázku Zelenského prezidentství by měli zodpovědět právníci.
Rusko opakovaně prohlašuje, že Zelenského mandát vypršel v květnu 2024, takže v úřadu zůstává nelegitimně. Ukrajinské zákony ale zakazují pořádání voleb v době válečného stavu, který země vyhlásila poté, co ji Rusko na Putinův rozkaz v únoru 2022 napadlo.
"Až to bude aktuální, najdeme na Ukrajině ty, kteří mírovou dohodu podepíší," řekl Putin. "Dohodu podepíšeme s legitimními zástupci, možná i se Zelenským," uvedl.
Mediátor Gerhard Schröder
Putin se v rozhovoru s novináři na SPIEF vrátil i ke svému dřívějšímu návrhu, aby případné rozhovory mezi Ruskem a Evropou zprostředkoval někdejší německý kancléř Gerhard Schröder.
"Kdo by mohl být prostředníkem rozhovorů mezi Ruskem a Evropou, když ne bývalý německý kancléř Schröder?" položil si Putin otázku. "Není to můj přítel, je to německý představitel," uvedl o 82letém Schröderovi.
Sám Schröder, který je nejen v Německu za působení v ruských společnostech vnímán kontroverzně, přitom v minulosti Putina opakovaně označil za svého přítele. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu někdejší kancléř odmítal odsoudit Moskvu a naopak kritizoval protiruské sankce.
Boje o Doněckou oblast
Putin novinářům také řekl, že Rusko má všechny zdroje potřebné k tomu, aby na Ukrajině dosáhlo svých vojenských cílů. Uvedl rovněž, že ruské jednotky postupují.
"Rusko na Ukrajině za poslední dobu ovládlo 2440 čtverečních kilometrů," řekl. Poznamenal, že Luhanskou oblast Rusové plně kontrolují, Doněckou oblast ovládají z 85 procent a obsadili 80 procent Záporožské oblasti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně Putinovi ve čtvrtek večer v otevřeném dopisu napsal, že Rusko letos ukrajinskou Doněckou oblast neovládne. Vyzval ho k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a navrhl, aby se spolu sešli.
"Pokud osobně nedospějete k závěru, že je načase ukončit válku, bude Ukrajina dále bojovat za svoji existenci," vzkázal také Zelenskyj šéfovi Kremlu a dodal, že i on bude muset bojovat, a to nikoliv za existenci Ruska, ale svoji vlastní.
Agentura AFP přitom v pondělí s odvoláním na vlastní analýzu údajů poskytnutých americkým Institutem pro studium války (ISW) napsala, že Ukrajina v květnu dobyla zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních, čímž druhý měsíc za sebou zmenšila plochu území okupovaného Ruskem.
V dubnu se pak podle AFP plocha území ovládaného Moskvou - poprvé za dva a půl roku - zmenšila o přibližně 120 kilometrů čtverečních.
Nedostatek vojáků?
Putin s novináři hovořil mimo jiné i o tom, že ukrajinská armáda se potýká s katastrofálním nedostatkem vojáků a že Ukrajina nemá střely s plochou dráhou letu a další zbraně, které naopak Rusko k dispozici má. Zmínil se i o dronových úderech, které Ukrajina v sebeobraně podniká.
"Musíme posílit náš systém protivzdušné obrany," řekl. "Bohužel nějaké ukrajinské drony přes ni do Ruska pronikají," připustil. Ukrajina v noci na středu vyslala na Petrohrad, kde se SPIEF koná, vícero bezpilotních letounů.
Ty podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhly ve druhém největším ruském městě důležité cíle včetně petrohradského ropného terminálu.
Válku na Ukrajině, kterou Rusko označuje jako speciální vojenskou operaci a která je největším ozbrojeným střetem v Evropě od konce druhé světové války, dnes Putin nazval lokální ukrajinskou krizí.
Americko-izraelskou válku proti Íránu, kterou přerušilo příměří, naopak ruský prezident považuje za celosvětovou krizi. Moskva přitom opakovaně o válce na Ukrajině hovořila jako o existenčním boji, kdy Rusko vzdoruje desítkám západních zemí i Severoatlantické alianci, které Kyjev podporují.
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