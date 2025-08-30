Putin míří do Číny. Potká se i s lídrem největší demokracie světa

Čínský prezident Si Ťin-pching na vrcholné schůzce tak přivítá zejména svůj ruský protějšek Vladimira Putina, íránského prezidenta Masúda Pezeškjána či indického premiéra Naréndru Módího.
Na letošním summitu SCO, který čínští představitelé označují jako dosud největší a jehož cílem je předvést Peking jako globálního lídra schopného vytvořit protiváhu západním institucím, se tak současně sejdou autokraté, populisté, strůjce největšího válečného tažení v Evropě od druhé světové války či lídr největší demokracie světa, uvedl server stanice CNN.
Summitu se zúčastní také delegace 16 oficiálních partnerských a pozorovatelských zemí, mimo jiné z Egypta, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru a také Turecka, členské země Severoatlantické aliance. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude na setkání podle vyjádření Kremlu jednat s Putinem o válce na Ukrajině. Peking navíc pozval několik lídrů ze zemí jihovýchodní Asie a summitu se účastní také generální tajemník OSN António Guterres.
Členové SCO, mezi něž patří i Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán, provádějí společná protiteroristická cvičení, sdílejí zpravodajské informace v boji proti "terorismu, separatismu a extremismu" a spolupracují v oblastech, jako jsou vzdělávání, obchod a energetika. Spojuje je také snaha o "spravedlivý mezinárodní pořádek" - čili takový, který neřídí jedna supervelmoc a její spojenci, píše CNN. Přijetí Íránu v roce 2023 a Běloruska o rok později pak je všeobecně vnímáno jako snaha Pekingu a Moskvy zaměřit organizaci výrazněji protizápadním směrem.
Pozorovatele bude v době celních válek amerického prezidenta Donalda Trumpa zajímat, zda summit přinese impuls k další hospodářské integraci mezi členskými zeměmi, zejména pokud jde o regionální obchod nebo financování rozvoje. Očekávání praktických kroků jsou však nízká.
Po summitu bude ve středu na pekingském náměstí Tchien-an-men velká vojenská přehlídka, uspořádaná k 80. výročí kapitulace Japonska na konci druhé světové války. Agentura AP zdůrazňuje, že ačkoli většina státníků zůstane i na přehlídku, několik prominentních účastníků summitu odjede, zatímco jiní dorazí dodatečně.
Čínu před přehlídkou opustí lídři Indie, Egypta a Turecka. Po boku Sia a Putina naopak zasedne severokorejský vůdce Kim Čong-un, který se summitu SCO neúčastní a s čínským prezidentem se setká poprvé po více než šesti letech. Na přehlídku dorazí také vůdce barmské junty Min Aun Hlain či kubánský prezident Miguel Díaz-Canel, z evropských státníků pak pouze Moskvě naklonění srbský prezident Aleksandar Vučić a slovenský premiér Robert Fico.