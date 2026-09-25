„Putin má pravdu. Ale jinak, než si myslí.“ Diplomat popsal nejhorší možnou variantu

Estonsko patří k nejhlasitějším varovným hlasům před Ruskem. Přesto generální tajemník estonského ministerstva zahraničí Jonatan Vseviov ve čtvrtečním rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítá scénáře bezprostřední invaze. Ruský prezident Vladimir Putin sice nezměnil svůj cíl obnovit ruské impérium, největší nebezpečí pro Evropu se však dnes podle Vseviova odehrává na Ukrajině.
Existuje pro Estonsko v tuto chvíli nějaká hrozba?
Neexistuje žádná hrozba akutní vojenské invaze. Vůbec žádná. Ne však z důvodu mírumilovné povahy Ruska. Rusko není mírumilovné, je mimořádně nebezpečné a provádí politiku, která je nebezpečná nejen pro nás jako sousedy Ruska, ale pro celou Evropu.
To se v současnosti projevuje především na Ukrajině, kde sledují stejné cíle jako v roce 2022 při zahájení rozsáhlé invaze. Sám Putin rád mluví o „kořenových příčinách“ konfliktu a o potřebě je řešit pro stabilizaci Evropy. V tom s Putinem souhlasím.
Jenže kořenovou příčinou této války je jeho neschopnost přijmout fakt, že se Sovětský svaz rozpadl. Právě v tom s ním souhlasit nemůžeme.
Jeho pokus vrátit čas do éry, kdy Moskva ovládala impérium ve střední a východní Evropě a kdy některé země byly odsouzeny k osudu omezené suverenity, je pro nás jednoduše nepřijatelný. Nejen z morálního hlediska, ale jako existenciální zájem.
Myšlenka jednotné a svobodné Evropy založené na právním státě a integraci je s myšlenkou impéria v Evropě, kterou prosazuje Putin, zcela nekompatibilní. Přežije buď jedno, nebo druhé.
Přímá odpověď na vaši otázku, zda existuje hrozba vojenské invaze, však nadále zní „ne“. Chci však ujistit vás i vaše čtenáře: ve chvíli, kdy získáme zpravodajské informace a vyhodnotíme, že reálně hrozí riziko invaze, budeme o tom mluvit velmi hlasitě.
Poučili jsme se z vlastní historie, že nejhorší možnou variantou ze všech je odejít potichu. Už znovu v tichosti do noci nezmizíme – to v minulosti na 50 let de facto zničilo estonskou nezávislost. Tichý odchod nefiguruje na seznamu možností, které bychom zvažovali.
V tuto chvíli se ruská hrozba projevuje na Ukrajině. A nejlepším způsobem, jak odradit Rusko od budoucí eskalace vůči Evropě, je zajistit, abychom uspěli na Ukrajině.
Slyší Evropa pobaltský hlas?
V Evropě se odehrávají kybernetické útoky, sabotáže, padají sem drony. Pobaltští – konkrétně také estonští – politici varovali před ruskou hrozbou už v době, kdy jsem byl na základní škole. Myslíte si, že západní politici Rusko jako hrozbu stále podceňují, nebo teď po nějaké době konečně váš hlas slyší?
Na jednu stranu je dnešní situace mnohem lepší než před deseti lety. Pokud jde o evropské chápání hrozby vycházející z Ruska, máte pravdu. Tehdy museli naši lídři a diplomati tvrdě pracovat, aby ostatní v Evropě přesvědčili, že Rusko jako koncept hrozby vůbec existuje. Tyto časy jsou dnes za námi.
Nicméně ani tehdy jsme se Ruska jen tak neobávali pro obavy samotné. Důvod, proč jsme mluvili o hrozbě, byl zájem o činy. Otázka tedy zní: Děláme věci, které dělat musíme, abychom zajistili, že Rusko zůstane v Rusku? V tomto ohledu je sklenice z jedné poloviny plná a z druhé prázdná.
Sklenice je z poloviny plná v tom smyslu, že Rusko nenapadlo žádnou zemi NATO ani EU. Odstrašovací postup Aliance – například v Estonsku – funguje a není to náhoda. Sklenice je však z poloviny prázdná v tom, že na našem kontinentu pokračuje největší válka od roku 1945 a Rusko se nepodařilo přimět k tomu, aby ji ukončilo.
Dokud se tak nestane, nemůžeme být s naší reakcí spokojeni. Musíme najít způsoby, jak tuto válku dovést k uspokojivému konci. A tím myslím dosažení spravedlivého a trvalého míru. Zde nás bude soudit historie.
Nejhorší by bylo za rok se ohlédnout a říkat si, že jsme měli udělat víc. Pokud existuje cokoli, co můžeme udělat navíc nebo rychleji, měli bychom to udělat hned.
„Potřebujeme dvoubodový mírový plán“
Je vlastně ještě něco konkrétního, co mohou evropské země udělat? Vyzkoušeli jsme spoustu balíčků sankcí a dali Ukrajině hodně zbraní. Otázkou však je, zda reálně mohou dát více a kolik ještě.
K dosažení spravedlivého míru potřebujeme dvoubodový mírový plán: větší tlak na agresora a podporu oběti. Kroky pod oběma body jsou všeobecně známé. Důvod, proč ještě nebyly plně učiněny, není v tom, že bychom nevěděli, co dělat, ale v tom, že budování politického konsensu mezi 27 demokratickými státy EU a dalšími globálními spojenci vyžaduje čas.
Pokud bych měl vybrat z obou bodů jen jeden, u vyvíjení tlaku na agresora bych se zaměřil na jeho vývoz energií. To je hlavní zdroj příjmů Ruska a slabé místo, tam je musíme zasáhnout. V tom směru jsme zabrali, ale ne dostatečně. Lze udělat podstatně více a uvidíte, že Estonsko bude v tomto ohledu prosazovat další opatření.
Pokud jde o druhou část – podporu Ukrajiny –, zbraně, peníze i rekonstrukce jsou nesmírně důležité. Občas ale zapomínáme, že v politice a válce existují i nehmotné zdroje.
Naděje je zdroj, strach je zbraň. Na co bych se zaměřil nejvíce, je naděje ukrajinského lidu, že jednoho dne budou žít normální evropský život se stejnou úrovní bezpečnosti, demokracie a prosperity jako Češi, Estonci či Němci.
Naději ovšem nemůžeme zajistit pouze projevy na summitech. Lidé v ukrajinských sklepích trávící noci pod bombardováním musí věřit, že svítání se blíží. V praktických politických pojmech to znamená konkrétní kroky k integraci do EU a věrohodnou perspektivu bezpečnostních záruk členství v NATO.
Střely Patriot a finanční pomoc jsou klíčové, ale největší důraz kladu na udržitelnou naději spojenou s evropskou budoucností Ukrajiny.
Blíží se válka na Ukrajině reálně ke konci? A proč si myslíte, že Putin nehledá cestu ven, přestože s ním světoví lídři mluví nebo s ním jednali?
Každá válka se od okamžiku svého vypuknutí blíží ke konci. Válka je soutěž v opotřebování. Obě válčící strany oslabují, přicházejí o lidskou sílu, infrastrukturu i technologie. Jediné, na čem záleží, je to, kdo dokáže vydržet déle. Pokud dokážete svého soupeře přežít o jediný den nebo minutu, vyhrajete.
Po skončení války se vítěz obvykle odrazí do silnější pozice. Pokud Ukrajina s naší pomocí přežije, dosáhne spravedlivého míru a zajistí jeho trvání, bude díky svému zemědělskému, vědeckému a průmyslovému potenciálu patřit k nejbohatším evropským zemím.
Musí však nejprve přežít krátkodobý horizont – nadcházející zima bude nejtěžší ze všech. Nejhloupější věc v opotřebovávací válce je naznačit soupeři, že neudržíme své úsilí. Musíme Putina přesvědčit, že čas není na jeho straně.
Putin nezměnil žádný ze svých cílů. Vzdát se Ukrajiny by pro něj znamenalo vzdát se celé své vize o obnově ruského impéria. Jako mnoho diktátorů věří ve svou téměř nadpřirozenou schopnost věci dotáhnout.
Osobní jednání jeho názor nezmění – drží ho při životě naděje, že u jednacího stolu dosáhne toho, čeho nebyl schopen dosáhnout na bojišti. Proto musíme náš postoj komunikovat činy: vojenskou pomocí a sankcemi.
Nový evropský kamarád na obzoru
Když jsem byl minulý týden ve Štrasburku, viděl jsem projevy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové či kanadského premiéra Marka Carneyho. Mluví se o větší EU – jaký je postoj Estonska? A měly bychom mít těsnější vazby právě třeba s Kanadou?
Věříme, že EU by měla být větší, než je dnes. Při posuzování kandidátských zemí považujeme za důležitá dvě kritéria: zda je země stabilní demokracií s právním státem a zda je v existenciální otázce ruské agrese na sto procent s námi.
Pokud tato kritéria splňuje, náš postoj zní: pedál na podlahu, plný plyn a vpřed!
Rozšiřování EU bylo a je nejmocnějším strategickým nástrojem v našem arsenálu. Podívejte se na náš vlastní příklad a celou střední a východní Evropu, zhruba 80 až 90 milionů lidí. Bez rozšíření by v našem regionu vládl chaos a autoritářství, což by stáhlo ke dnu i západní Evropu. Šedé zóny na mapě Evropy budou zaplněny – buď naším systémem, nebo systémem Moskvy, anebo se o ně bude válčit.
Co se týče nečlenských spřízněných zemí jako Kanada, Spojené království, Norsko nebo Island – plně podporujeme co nejužší vazby. Tyto země mají obrovský bezpečnostní i politický význam pro náš region a sdílejí s námi stejné hodnoty. Členství je jen jedna z možností, budování silných vztahů je zásadní.
Mluvili jsme o sankcích. Když se země EU rozhodly zrušit sankce vůči panu Usmanovovi a Fridmanovi, estonský velvyslanec hlasoval pro jejich vyškrtnutí. Proč jste je vzápětí dali na národní sankční seznam?
Za prvé, velvyslanci taková rozhodnutí nedělají, ta se přijímají v hlavních městech. Estonsko bylo a vždy bude proti politicky motivovaným vyškrtnutím ze sankčních seznamů. Prodloužení sankcí však vyžaduje konsensus všech členských států.
Stáli jsme před hroznou volbou: buď přijmout ústupek a vyškrtnout tyto dva jednotlivce – na čemž několik členských států neústupně trvalo –, nebo vetovat prodloužení a způsobit padnutí celého sankčního seznamu s 3000 jmény. Chtěli jsme udržet těch 3000.
Byla to bohužel daň, kterou jsme museli zaplatit za zachování sankcí pro zbytek seznamu. Je to skandál, který poškozuje naši důvěryhodnost a dělá z nás pokrytce. Podařilo se nám však přesvědčit ostatní a prodloužit sankční režim z šesti na 36 měsíců, abychom tomuto skandálnímu procesu nečelili každého půl roku.
Při hlasování jsme se zdrželi, abychom vyjádřili politický nesouhlas, a zavedli jsme národní sankce, abychom jasně deklarovali náš postoj. Byl to špatný kompromis, ke kterému jsme byli donuceni přistoupit, abychom neztratili hlavní sankční nástroj proti Rusku.
Podívejte se, jak v pořadu Spotlight o ohrožení Pobaltí mluví britský novinář a bývalý zpravodaj v Moskvě Edward Lucas:
ŽIVĚ Ruská vláda hodlá zvýšit daně, aby zajistila financování války na Ukrajině
Ruská vláda plánuje na příští tři roky rozpočtový deficit ve výši dvou procent hrubého domácího produktu a navrhuje zvýšit více daní, aby zajistila financování vojenských výdajů. S odkazem na materiály ruského ministerstva financí o tom v pátek informovala agentura Reuters.
Další problémy pro Volkswagen. Do servisu svolá čtyři miliony aut včetně škodovek
Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat do servisu po celém světě zhruba čtyři miliony vozů, včetně více než milionu automobilů značky Škoda. Informoval o tom v pátek německý list Handelsblatt, který se odvolává na své zdroje.
Slovenské vládní koalici hrozí ztráta většiny. Fico řeší, co s ministrem
Vládní koalici na Slovensku hrozí podle premiéra Roberta Fica ztráta parlamentní většiny kvůli plánované výměně ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Fico v pátek pohrozil, že návrh na odvolání Taraby, který minulý týden předložil hlavě státu, nakonec stáhne.
Tečka: Pavel jako Havel. Proč je dobře, že ho máme. A kdo chce ve skutečnosti mír
Pravidelná páteční TEČKA Radka Bartoníčka na webu Aktuálně.cz je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která buď sám natočil, nebo ho zaujala jinde. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Kromě politiky ho ale zajímá spousta dalších věcí, lidí a událostí mimo politiku.
Příchod do Česka jím otřásl. Rozdíl oproti Chorvatsku je neuvěřitelný, žasne záložník
Soubojová? Nudná? Příliš taktická? Na nejvyšší fotbalovou soutěž v Česku často padá kritika kvůli její nedostatečné kvalitě, za hranicemi má ale paradoxně úplně jiný zvuk. Takoví vicemistři světa Chorvaté, kteří do Prahy přijedou s Lukou Modričem nebo Ivanem Perišičem, uznávají, že jejich liga je o míle pozadu. A potvrzují to i slova Fabijana Krivaka, který od začátku roku hraje za Olomouc.