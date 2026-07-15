Putin letos rekordně vydělal na Evropě. Za obřími nákupy stojí hlavně tři státy

Ruský režim letos inkasoval od evropských zemí zhruba šest miliard eur (146 miliard korun). Podle britského deníku The Telegraph tuto částku evropské státy v první polovině roku utratily za rekordní množství zkapalněného zemního plynu (LNG) z arktického závodu na poloostrově Jamal. Celkem odtud do Evropy vyplulo 136 tankerů, největší objemy zamířily do Francie, Belgie a Španělska.
Do Evropy během prvního pololetí zamířilo téměř deset milionů tun zkapalněného zemního plynu, což představuje meziroční nárůst o 16 procent. Podle The Telegraph se evropské státy snažily předzásobit co největším množstvím plynu ještě před tím, než vstoupí v platnost plánovaný zákaz dovozu ruského plynu do EU.
Země se zároveň připravují na nadcházející zimu a snaží se co nejvíce doplnit své zásobníky. Ty jsou nyní naplněny přibližně z poloviny – obvykle jsou v tomto období plné zhruba ze dvou třetin.
Z dat organizace Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pak vyplývá, že Rusko díky penězům z Evropy inkasuje z vývozu LNG nejvíce peněz od roku 2022, kdy zahájilo invazi na Ukrajinu.
Francie, Belgie a Španělsko jako hlavní odběratelé
„Rusko útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu i civilní cíle v dosud nevídaném rozsahu, zatímco Evropa dál každý den v průměru dováží z Jamalu více než 55 tisíc tun LNG,“ zkritizoval pokračující dovoz Sebastian Rötters z německé ekologické organizace Urgewald.
Organizace s odkazem na data analytické společnosti Kpler tvrdí, že 97 procent produkce Jamalu v uplynulém půlroce skončilo v Evropě, přičemž část dodávek byla navíc přesměrována z původně plánovaných odbytišť v Asii.
Podle Urgewaldu směřovalo 38 procent LNG z Jamalu do Francie, 27 procent do Belgie a 25 procent do Španělska. Mezi odběrateli bylo také Nizozemsko a Portugalsko. Významnými odběrateli ruského plynu dodávaného potrubím navíc zůstávají Maďarsko a Slovensko.
Konec dovozu ruského plynu komplikuje válka v Íránu
EU letos v dubnu zakázala uzavírat nové krátkodobé smlouvy na dovoz ruského plynu. Úplný zákaz, který se bude vztahovat i na stávající dlouhodobé kontrakty, začne platit od ledna příštího roku.
The Telegraph připomíná, že tyto snahy o omezení závislosti na ruském plynu nicméně nadále komplikuje válka Spojených států s Íránem. Kvůli uzavření Hormuzského průlivu se mimo jiné přerušily dodávky z Kataru, které loni pokrývaly přibližně sedm procent evropské spotřeby plynu.
Evropské státy proto hledají náhradní dodavatele například v Alžírsku nebo v Nigérii, nejvíc však navyšují dovoz ze Spojených států. Ty nyní zajišťují téměř dvě třetiny dovozu LNG do EU, zatímco Rusko se podílí zhruba 13 procenty. Ve Španělsku pochází z Ruska přibližně čtvrtina dováženého plynu, v Belgii dokonce více než polovina.
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