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Zahraničí

Putin komentoval dopis, který dostal od „toho pána“. Zelenskému vyslal vzkaz

ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek prohlásil, že zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak v reakci na otevřený dopis ukrajinské hlavy státu během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Zelenskyj o den dříve otevřeným listem vyzval Putina, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války na Ukrajině.

„Autor dopisu zmínil můj věk. Ale i další političtí činitelé mého věku plní své funkce, někteří jsou starší než já. Nejdůležitější není věk, ale schopnost pracovat,“ zdůraznil třiasedmdesátiletý Putin.
„Autor dopisu zmínil můj věk. Ale i další političtí činitelé mého věku plní své funkce, někteří jsou starší než já. Nejdůležitější není věk, ale schopnost pracovat,“ zdůraznil třiasedmdesátiletý Putin.Foto: REUTERS
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„V setkání nevidím smysl. Nejprve musíme najít řešení,“ reagoval Putin podle ruskojazyčné stanice BBC na dotaz moderátorky během plenárního zasedání fóra.

Dopis mu podle jeho slov ukázal jeho mluvčí Dmitrij Peskov. „Ten dopis obsahuje několik poněkud hrubých poznámek. Byl to způsob, jak vytvořit podmínky pro osobní setkání, nebo způsob, jak osobní setkání neuspořádat? Myslím, že to druhé,“ pustil se do listu ruský prezident.

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„Autor dopisu zmínil můj věk. Ale i další političtí činitelé mého věku plní své funkce, někteří jsou starší než já. Nejdůležitější není věk, ale schopnost pracovat,“ zdůraznil třiasedmdesátiletý Putin, který se podle BBC zpočátku vyhýbal oslovování Zelenského jménem, označoval ho za „autora dopisu“ a „toho pána“, ale později zmínil příjmení 48leté ukrajinské hlavy státu.

Zelenskyj ve svém psaní několikrát zmínil, že Putin je u moci 26 let. „Po 26 letech u moci si věk začíná vybírat svou daň. A s časem poroste únava z vás,“ uvedl Zelenskyj v dopise v pasáži, kde zároveň uvádí, že „roste únava z Ruska“.

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Ruského prezidenta vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války, která trvá pátý rok, aniž by Moskva dosáhla svých cílů. Invazi na Ukrajinu označil za Putinovu osobní volbu, za válku bez skutečné příčiny.

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„Pokud osobně nedospějete k závěru, že je načase válku ukončit, bude Ukrajina dál bojovat za svoji existenci,“ napsal Zelenskyj šéfovi Kremlu a dodal, že i Putin bude muset bojovat, a to nikoliv za existenci Ruska, ale svou vlastní. Rusové jsou podle ukrajinského prezidenta unaveni jak válkou, tak Putinem.

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