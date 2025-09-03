Zahraničí

"Putin je možná největší válečný zločinec naší doby," opřel se do prezidenta Merz

ČTK ČTK
před 57 minutami
Ruský prezident Vladimir Putin je možná největší válečný zločinec naší doby. Řekl to německý kancléř Friedrich Merz v rozhovoru s televizí Sat.1 pro její večerní relaci newstime. Podle agentury DPA jde o zatím nejostřejší Merzova slova na adresu šéfa Kremlu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz dorazili do zahrady kancléřství v Berlíně na videokonferenci.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz dorazili do zahrady kancléřství v Berlíně na videokonferenci. | Foto: Reuters

"Je to válečný zločinec. Je to možná nejtěžší válečný zločinec naší doby, jakého v současné době vidíme ve velkém měřítku," řekl křesťanskodemokratický (CDU) kancléř. "A musíme mít prostě jasno v tom, jak s válečnými zločinci zacházet. Není tu prostor pro shovívavost," dodal Merz.

DPA připomíná, že Merz už ve funkci kancléře Rusko obvinil z "nejtěžších válečných zločinů" a "teroru vůči civilnímu obyvatelstvu". To, že za největšího válečného zločince označil osobně Putina, je ale podle DPA nové.

Ruská armáda zahájila 24. února 2022 na Putinův rozkaz invazi na Ukrajinu. Napadená země se od té doby se západní pomocí agresi brání. Ruská armáda noc co noc na ukrajinská města podniká dronové a raketové údery, při kterých podle úřadů napadené země ničí civilní infrastrukturu i zabíjí civilisty. Na Putina v roce 2023 Mezinárodní trestní soud vydal zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

Merz v televizním rozhovoru reagoval také na vyjádření předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové (CDU) v rozhovoru s deníkem Financial Times o tom, že evropské země pracují na "docela přesných plánech" pro případné nasazení svých vojáků na Ukrajině v rámci poválečných bezpečnostních záruk. Kancléř zdůraznil, že vojenská podpora Ukrajiny je věcí členských států v takzvané koalici ochotných, a nikoli Evropské komise. "To není odpovědnost Evropské komise," podotkl.

Merz zdůraznil, že žádné konkrétní plány na vojenské nasazení neexistují, "každopádně ne v Německu". O dlouhodobých bezpečnostních zárukách lze podle něj rozhodnout až po uzavření příměří nebo mírové dohody.

Související

Trump žije. "Dozvěděl jsem se velmi zajímavé věci," řekl o telefonátu s Putinem

Donald Trump americký prezident USA zdraví spekulace tisková konference Washington Bílý dům

Von der Leyenovou za výroky už v pondělí kritizoval i sociálnědemokratický (SPD) německý ministr obrany Boris Pistorius.

Ve čtvrtek se v Paříži uskuteční setkání takzvané koalice ochotných, která zahrnuje přibližně 30 států aktivně pomáhajících napadené Ukrajině. Někteří účastníci se připojí prostřednictvím videa. Očekává se, že se mimo jiné budou zabývat bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu po uzavření příměří.

 
Mohlo by vás zajímat

Výbor zveřejnil tisíce stran o Epsteinovi. Mají jen odpoutat pozornost, míní kritic

Výbor zveřejnil tisíce stran o Epsteinovi. Mají jen odpoutat pozornost, míní kritic

Google nemusí prodat Android ani Chrome, bude ale sdílet data s konkurencí

Google nemusí prodat Android ani Chrome, bude ale sdílet data s konkurencí

Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

Trump narazil. Povolat Národní gardu do Los Angeles bylo nelegální, řekl soud

Trump narazil. Povolat Národní gardu do Los Angeles bylo nelegální, řekl soud
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Německo Friedrich Merz Vladimir Putin

Právě se děje

před 15 minutami
Delonovy děti se rok po jeho smrti přou o majetek a změny v závěti

Delonovy děti se rok po jeho smrti přou o majetek a změny v závěti

Jádrem sporu je otázka, jestli je platný dodatek k závěti.
před 18 minutami
V Torontu se konalo poslední rozloučení se spisovatelkou Salivarovou

V Torontu se konalo poslední rozloučení se spisovatelkou Salivarovou

Za rodinu promluvila neteř, která projevila přání, aby si její tetu všichni pamatovali takovou, jaká byla jako člověk, nikoli jako nakladatelku.
Aktualizováno před 18 minutami
A zase Češka... Venus vyprovodila Siniaková. Nic takového jsem nezažila, říká vítězka

A zase Češka... Venus vyprovodila Siniaková. Nic takového jsem nezažila, říká vítězka

Legendární americká tenistka vypadla v 1. kole dvouhry s Karolínou Muchovou, ve čtyřhře se o její konec postarala Kateřina Siniaková.
před 24 minutami
Výbor zveřejnil tisíce stran o Epsteinovi. Mají jen odpoutat pozornost, míní kritic

Výbor zveřejnil tisíce stran o Epsteinovi. Mají jen odpoutat pozornost, míní kritic

Kritici představitele obvinili, že se jen snaží odpoutat pozornost od skutečného zveřejnění všech dosud neznámých dokumentů.
před 31 minutami
Google nemusí prodat Android ani Chrome, bude ale sdílet data s konkurencí

Google nemusí prodat Android ani Chrome, bude ale sdílet data s konkurencí

Společnost Google musí sdílet data se svými soupeři, aby se více otevřela konkurence v oblasti internetového vyhledávání.
Aktualizováno před 46 minutami
Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

Caracas kvůli tomu minulý týden podal stížnost generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi.
Aktualizováno před 52 minutami
Trump narazil. Povolat Národní gardu do Los Angeles bylo nelegální, řekl soud

Trump narazil. Povolat Národní gardu do Los Angeles bylo nelegální, řekl soud

Soudce Charles Breyer rozhodl, že Trumpova administrativa porušila federální zákon vysláním vojáků jako ozbrojeného doprovodu federálních agentů.
Další zprávy