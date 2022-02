Novinářka Timčenková: Rusové se války bojí, Putina mnozí vnímají jako bláznivého dědu

Ruská společnost je zastrašená a není možné říct, kolik lidí skutečně podporuje agresivní politiku Vladimira Putina a možnou invazi na Ukrajinu. "Rusové nechtějí válku a bojí se jí," popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz Galina Timčenková, ředitelka ruskojazyčného serveru Meduza.io, který byl ruskými úřady zařazen na seznam "zahraničních nepřátelských agentů".

Naposledy jsme spolu hovořili krátce po ruské okupaci Krymu v roce 2014. Většina Rusů s jeho obsazením tehdy souhlasila a popularita prezidenta Vladimira Putina jen rostla. Co se od té doby změnilo? A těší se ruský prezident stále tak velké podpoře?

Putinova podpora - i podle k ruskému vedení velmi loajálních sociologických průzkumů - klesá. Jeho ratingy zkrátka padají, což má mnoho příčin. Nelze například nezmínit neviditelnou roli státu v době covidové nákazy, při níž zemřelo obrovské množství lidí. S tím souvisí i velmi složité poměry s vakcinací v ruských regionech, což mimochodem stálo funkce některé gubernátory. Na některých místech se konaly i demonstrace.

Upřímně řečeno, Vladimir Putin je už starý lídr se zastaralými představami o světě, svobodě a nezávislosti. Stále častěji o něm Rusové až opovržlivě říkají: "No, děda se nám zbláznil. Hlava mu už bloudí bůhví kde." Ruský prezident je lidmi stále více vnímán jako bláznivý a zlý děda.

V jaké míře se tohle hodnocení týká Putinovy politiky vůči Ukrajině?

Pokud mohu soudit podle dopisů, e-mailů či jiných ohlasů našich čtenářů (měsíčně nás čte deset milionů lidí), které přicházejí k nám do Meduza.io, tak lidé nerozumí tomu, co se dnes mezi Ruskem a Ukrajinou děje. Nerozumí příčině nynějšího vyostření vztahů. Nerozumí tomu, co vlastně odstartovalo hrozící konflikt. Nechápou jeho motivy. Rusové nechtějí válku a bojí se jí.

Možná víte, že v Rusku jsou už dávno zakázány protestní demonstrace či jakékoliv jiné nenásilné způsoby odporu. Těžko proto říci, jak velké množství Rusů má už Vladimira Putina dost. Kvůli narušení hygienických či epidemiologických nařízení se tak za mřížemi ocitají lidé na patnáct a často také i třicet dní. Jindy jsou zase odsouzeni k domácímu vězení. Represe jsou zkrátka na denním pořádku. Nedivte se proto, že lidé se, mimo jiné i z existenčních důvodů, bojí.

V Rusku lze proto jen těžko mluvit o náladách ve společnosti. Zato ale stoprocentně lze mluvit o zastrašené společnosti, která nemůže otevřeně vyjádřit, co si ve skutečnosti myslí.

Zřejmě nejfrekventovanější otázka dneška zní: Bude válka? A není už ta mediální až příliš vyostřená, za hranou?

Jsem bohužel dost pesimistická. Prezidentu Putinovi to nebude stačit. Kreml už kvůli hrozícímu konfliktu sice navštívil francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz, ale i další představitelé Západu a k čemu to zatím vedlo? Tohle vše je Putinovi velmi příjemné. Hřeje a podporuje to jeho ješitnost. Od svých plánů ale neustoupí.

Proto si myslím, že ostrá pozice západních médií - polských, amerických či českých - vůči politice Ruska je namístě. Jde o jeden z faktorů zadržování agresivní politiky Kremlu. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že Kreml - a tím spíše Putin - své kroky rád podniká v utajení. Miluje překvapení. Bylo tomu tak i v přípravách na okupaci Krymu. Než se Západ vzpamatoval, tak bylo hotovo.

Pokud tedy západní politici či média hovoří každý boží den tak hlasitě o hrozbě útoku na Ukrajinu, a že se ho velmi obávají, tak v jisté míře touto "glasností" a otevřeností narušují či shazují plány Kremlu. Proto si myslím, že čím hlasitější bude kritika války, tím lépe. Je jasné, že Západ tentokrát novou anexi Ukrajiny nestrpí a nebude k ní mlčet. Jinými slovy, že politiku Kremlu sleduje a přijme veškeré kroky, aby okupaci zabránil. Je to tak správně.

Jenomže nesjednocuje ten tlak Západu a kritika Kremlu Rusy kolem jejich prezidenta?

V žádném případě. V totalitním či autoritativním státě nelze hovořit o jednotě lidí, tedy ani Rusů. Mohou sice kvůli strachu či obav z represí a šikany úřadů vytvářet dojem jednoty a souhlasu s Vladimirem Putinem, přesto se mu ale žádné jednoty a podpory Rusů své politiky dosáhnout nepodařilo.

Jak vnímáte názory českého prezidenta Miloše Zemana, který ve svých vyjádřeních kritizuje politiku států NATO, akcentuje chyby jeho vedení a shovívavě naopak přihlíží ke krokům Kremlu?

Každý dělá chyby. Důležité ale je o nich hovořit a analyzovat je. Nicméně Kreml na tyto chyby čeká a využívá i sebemenších nedostatků Severoatlantické aliance jako důvod k eskalaci a vydírání.

Na adresu Miloše Zemana se vyjadřovat nebudu. Každý politik se musí zodpovídat svým voličům a já nejsem Zemanův volič. Jako Ruska vidím chyby ruského prezidenta, a jsem proto připravena jako novinářka a ředitelka vlivného media na tyto chyby poukazovat a analyzovat je.

Pojďme tedy zpět k Vladimiru Putinovi. Jak rozumět jeho loňskému podpisu zákona, podle něhož je váš zpravodajský server Meduza.io označen jako "zahraniční agent"?

Nejsme v tom ani zdaleka sami. Ruské úřady označily k dnešnímu dni jako zahraniční agenty asi sto médií. Celkem je ovšem takových "zahraničních agentů" něco přes dvě stovky. Jde o koordinovanou kampaň, jak v Rusku zničit nezávislá média. No a z těch ruskojazyčných je Meduza.io jedním z největších.

Jak je vlastně takový "zahraniční agent" ruskými úřady vnímán? Z čeho je obviňován?

Meduza.io je podle zákona viněna z toho, že pracuje "pod kontrolou, na zakázku a v zájmu nepřátelských sil či zemí". Celé je to dost hloupé. Jsme od počátku ve vztahu k Rusku zahraniční zpravodajský server. I finanční prostředky tedy pocházejí ze zahraničí. Protože jsme ale vyhráli soutěž na vytvoření podcastu o turismu v Lotyšsku a obdrželi za tento podcast přirozeně i peníze - 36 000 eur (asi 875 tisíc korun) -, tak nás Kreml označil za zahraniční agenty.

Jak už jsem ale zmínila: Kremlu vadí a vždy vadila velká nezávislá média. Dělá proto vše, aby nám ztížil přístup k našim čtenářům.

Jak o Putinově politice píší novináři v Rusku? Natolik se ruský prezident obává nezávislých médií?

Ti takzvaní státní novináři nekritizují ruskou vládu ani náhodou. Vše, co podle nich dělá a říká prezident Vladimir Putin a vůbec Kreml, jsou jen a jen skvělé myšlenky a kroky.

Nezávislá média na druhé straně poměry v Rusku dost tvrdě kritizují. Pak si ale vyslouží, stejně jako Meduza.io, cejch "zahraničních agentů", nepřátelských či nepřejících organizací a jsou vůči nimi přijímány nejrůznější represe, které vedou k odlivu čtenářů či diváků.

Jak takové represe vypadají?

Například na serveru Google News na prvním až čtvrtém místě vidí čtenáři jen to, co potřebuje Kreml. To jsou technologické represe.

A pak tu máme ty takzvané "zákonné". Například každé naší zprávě či reportáži musí předcházet oznámení, že jsme "zahraniční agenti". Těchto úvodních čtyřiadvacet slov přitom fakticky ničí některé naše platformy, například Twitter či Facebook. Čtenáři se pak často přes to oznámení ani nedoberou k našemu textu.

A pokud byste oznámení, že jste zahraniční agenti, před vaše články nedávali?

Tak budeme pokutováni. V Rusku zablokováni a já jako ředitelka Meduzy budu spolu s šéfredaktorem trestně stíhána. Hrozit nám budou až dva roky za mřížemi.

A co ruští youtubeři? Z jejich dílny přece vycházejí skvělá svědectví, ale i špičkové dokumenty. Za všechny zmíním jen "Kolymu - zemi našeho strachu" od Jurije Dudě.

YouTube je nepochybně už nějaký čas i v Rusku fenoménem. A třeba dokumenty Jurije Dudě mají sledovanost v desítkách milionů. Jakmile ale natočil dokumenty o Kolymě a jiných citlivých tématech, obvinili ho z propagování drog, třebaže se Duď netají svým odporem k nim.

V Rusku tedy můžete být velmi populárním novinářem s desítkami milionů čtenářů či diváků, ruským úřadům to ale nebrání vás trestně stíhat z jakýchkoliv důvodů, které je jen napadnou.

Nezávislé ruské zpravodajství Meduza.io Meduza.io je ruskojazyčný a anglický online zprostředkovatel novin a zpráv se sídlem v Lotyšsku. Noviny založila Galina Timčenková, bývalá šéfredaktorka ruského zpravodajského webu Lenta.ru.

Redakci řídí tým asi dvaceti novinářů, kteří odešli z Lenta.ru poté, co majitel webu a podporovatel ruského prezidenta Vladimira Putina, oligarcha Alexander Mamut, v roce 2014 odvolal Galinu Timčenkovou z postu šéfredaktora Lenta.ru. V redakci nepracují žádní lotyšští novináři.

Meduza.io má podle Timčenkové sídlo v Lotyšsku proto, aby navázala na nezávislé ruskojazyčné nakladatelství, zatímco v Rusku to nebylo možné. "Pochopili jsme, že v Rusku nás s největší pravděpodobností nenechají pracovat," řekla Timčenková.

V lednu 2016 předala zakladatelka a generální ředitelka Galina Timchenková post šéfredaktora svému zástupci Ivanu Kolpakovovi.

V dubnu 2021 ruské ministerstvo spravedlnosti označilo server Meduza.io za "zahraničního agenta". Evropská unie toto rozhodnutí odmítla s tím, že omezení "je v rozporu s mezinárodními závazky Ruska a závazky v oblasti lidských práv".

Web Meduza.io čte měsíčně 10 milionů lidí a je zablokována například v Kazachstánu a Uzbekistánu. V roce 2019 spustila anglický podcast The Naked Pravda.

