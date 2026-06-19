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Zahraničí

Putin je jako Ježíš, řekla hlavní tvář ruských médií. Nejvíc si cení jedné věci

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás

Ruský prezident Vladimir Putin bývá na Západě často vykreslován jako diktátor, který nekompromisně odstraňuje jemu nepohodlné osoby a kritiky. To je ovšem mýlka, tvrdí přední tvář prokremelských médií Margarita Simonjanová. Ve skutečnosti se podle ní svým milosrdenstvím blíží Kristu. A mnoho Rusů věří, že byl do Kremlu seslán Bohem, prohlásila v novém rozhovoru.

Orthodox Easter celebrations in Moscow
Ruský prezident Vladimir Putin s moskevským patriarchou Kirillem během velikonoční bohoslužby v roce 2019.Foto: Profimedia
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Šéfredaktorka ruského televizního kanálu RT Margarita Simonjanová má za sebou těžký rok. Loni v září oznámila, že po devíti měsících v kómatu zemřel její manžel Tigran Keosajan. Pětačtyřicetiletá Simonjanová následně zjistila, že sama trpí rakovinou. Letos v březnu pak v rozhovoru prozradila, že jedno z jejích tří dětí trpí závažným a nevyléčitelným onemocněním.

Ve složité životní situaci jí ale podle vlastních slov pomáhá i přesvědčení, že Rusko vede výjimečný člověk. O Vladimiru Putinovi často mluví v náboženských souvislostech a tvrdí, že v tomto postoji není sama – mnoho Rusů podle ní věří, že byl Putin do Kremlu seslán Bohem.

Simonjanová to naposledy uvedla ve středečním rozhovoru s čínským politologem a komentátorem Čang Wej-wejem z šanghajské stanice Dragon TV. Čang působí též jako profesor na univerzitě ve Fu-tanu, podle níž rozhovor vznikl na pozvání stanice RT. 

U Putina je tato vlastnost „neuvěřitelně rozvinutá“

V jednom z dotazů se Čang Simonjanové zeptal, které Putinovy povahové vlastnosti si cení nejvíce. Po krátkém zamyšlení odpověděla, že jeho nejvýraznější vlastností je milosrdenství. A to dokonce srovnatelné s tím, které ztělesňoval Ježíš Kristus.

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„Je to vlastnost, kterou považuji za nejdůležitější. U Putina je neuvěřitelně rozvinutá a myslím, že se blíží vysokým standardům, které nám odkázal Ježíš Kristus,“ řekla v rozhovoru.

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Uznala ovšem, že Putin může na první pohled působit i jinak. Jeho sebevědomé vystupování, způsob vyjadřování i ochota prosazovat ruské zájmy na mezinárodní scéně vedou mnoho lidí k přesvědčení, že jde o tvrdého člověka, připustila Simonjanová.

„Tak tomu ale není,“ dodala. Právě Putinova soucitná a milosrdná povaha je podle ní důvodem, proč je hrdá na to, že může být „součástí jeho týmu“.

Margarita Simonjanová v pořadu ruského propagandisty Vladimira Solovjova.
Margarita Simonjanová v pořadu ruského propagandisty Vladimira Solovjova.Foto: reprofoto Aktuálně.cz

Rozhovor s čínským akademikem se ale netočil pouze kolem Putina. Diskutovali také o technologickém rozvoji Číny, ruském a čínském postoji k Západu, dopadech umělé inteligence na společnost nebo o proměnách Ruska po rozpadu Sovětského svazu.

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Právě pasáž věnovaná Putinovi však vzbudila největší pozornost i v dalších médiích. Přirovnání ruského prezidenta ke Kristu totiž přichází v době, kdy Moskva nadále vede válku proti Ukrajině a čelí obviněním z válečných zločinů i rozsáhlým mezinárodním sankcím.

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Samotná Simonjanová používá ve válečné propagandě směs geopolitických úvah a náboženské rétoriky vcelku často. Roku 2024 například v ruské státní televizi přirovnala válku k „očištění špinavých ukrajinských duší“. O rok dříve zase ukrajinské válečné ztráty připodobnila k biblické „smrti prvorozených“.

Simonjanová jako šéfredaktorka státní televize RT a mediální skupiny Rossija Segodňa dlouhodobě hájí politiku Kremlu a patří k nejviditelnějším tvářím ruské mediální scény. Evropská unie ji sankcionovala už v roce 2022 jako „ústřední figuru ruské státní propagandy“, Spojené státy přidaly vlastní sankce o dva roky později kvůli zasahování do amerických voleb.

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