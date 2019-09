Putin je démon, musím ho vyhnat. Ruský šaman Saša vyrazil pěšky z Jakutska do Kremlu

V noci na čtvrtek policie v Burjatsku na ruském Dálném východě zadržela jakutského šamana Alexandra Gabyševa, známého pod přezdívkou Saša Šaman. Ten již šest měsíců putuje do Moskvy, kde hodlá vyhnat ruského prezidenta Vladimira Putina z Kremlu.

Muži nyní hrozí obvinění z "organizování extremistické skupiny". Oficiálně policie tvrdí, že po něm bylo v Jakutsku vyhlášeno pátrání kvůli blíže neurčenému trestnému činu. Šamana prý brzy pošlou letadlem zpět do Jakutska.

"Uprostřed noci přijela auta a snad čtyřicet lidí v uniformách obklíčilo náš tábor. Měli svítilny a zbraně, nejspíš také rušičky mobilního signálu, protože dokud neodjeli, nefungovaly nám mobilní telefony. Šli rovnou k šamanovu stanu, vytáhli ho, nenechali ho sbalit a odvezli," cituje server Sibir.realii jednoho ze šamanových souputníků.

Alexandr Gabyšev se na cestu vydal letos v březnu a ušel už přes dva tisíce kilometrů. Za tu dobu se setkal se stovkami lidí a videa s jeho promluvami mají na YouTube přes milion zhlédnutí.

"Bůh mi řekl, že Putin není člověk, ale démon a já ho musím vyhnat," říká na jednom z nich. Šaman cestuje výhradně pěšky a všechny věci si táhne na vozíku. V červnu ve městě Čita jeho příznivci přes YouTube svolali setkání, kam přišlo více než 700 lidí. Šaman vyzval k vytvoření "lidových fór", která by měla právo přijímat zákony. "Pamatujte, Putin vám nemá co přikazovat," prohlásil šaman Saša.

Kolem muže se navíc vytvořila malá skupina, která putuje s ním. "Ale on nic neorganizuje, ti lidé se přidávají sami, jdou třeba pár týdnů a pak je vystřídá někdo jiný," popsal bloger, básník a řidič taxislužby Jesugej Syndujev, který v Burjatsku šamana doprovázel a ubytoval ho u sebe doma.

Záběry z putování šamana Saši

Video: BBC Rusko/Youtube

Pomoc šamanovi měla pro Syndujeva nepříjemné důsledky. Policie si ho předvolala k výslechu a následně přišel o práci. "Ptali se mě, jestli plánujeme ozbrojené povstání a pochod na Moskvu. Ale vždyť já jsem pacifista," řekl burjatský básník, který následně přišel i o práci.

Syndujev byl také svědkem, když Gabyševa na hranici Burjatska zastavili místní šamani z organizace Tengeri, kterou finančně podporuje místní vláda. Ti jakutskému kolegovi vyčítali, že politická činnost je proti šamanským zákonům a že pokud udělá ještě krok směrem k Moskvě, bude zbaven titulu šamana. "Můžete si o mně myslet, co chcete, ale já jsem šaman, bojovník a jdu dál, i kdybyste mně blokovali cestu," řekl jim jakutský šaman.

Na zatčení šamana Alexandra Gabyševa zareagovali i lidé na ruských sociálních sítích. "To se moc skutečně bojí nějakého šamana? Stát nás úmyslně vrací do středověku. Nebudu se divit, pokud do trestního zákoníku přidají paragraf o čarodějnictví proti představitelům státu," napsala například Natalja Semjonovová, mluvčí burjatské pobočky liberální strany Jabloko.