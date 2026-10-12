Putin dostal nečekaného gratulanta z Německa. Starý přítel dorazil na narozeninovou oslavu

Gerhard Schröder ve středu navštívil jednu z moskevských poboček nového řetězce supermarketů Hyperglobus
Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder vyrazil do Moskvy obhlédnout supermarkety, v nichž nově působí v dozorčí radě. Nakonec ale zamířil i na oslavu narozenin Vladimira Putina. Kreml tvrdí, že se ruský prezident o návštěvě svého „starého přítele“ dozvěděl až z médií. Schröder přitom patří k nejvýraznějším západním politikům, kteří ani po ruské invazi na Ukrajinu nepřerušili vazby na Moskvu.
Schröderova návštěva Moskvy měla tentokrát obchodní důvod. Dvaaosmdesátiletý bývalý kancléř si ve středu prohlédl jednu z poboček řetězce Hyperglobus na západním okraji ruské metropole. Jen několik dní předtím se stal členem jeho dozorčí rady.
Z pracovního programu se však stalo i osobní setkání s Putinem, který ve středu slavil 74. narozeniny. Podle webu DW se Schröder zúčastnil oslavy v soukromé rezidenci Vladimíra Putina.
Kreml přitom přišel s pozoruhodným vysvětlením. Putin se podle jeho úřadu o tom, že se jeho německý přítel nachází v Moskvě, dozvěděl až ve středu ráno z médií. „Prezident pozval svého starého přítele k sobě domů,“ oznámil Kreml.
Německá odpověď přišla v zápětí, současný kancléř Friedrich Merz je "hluboce pobouřen" účastí sociálnědemokratického (SPD) exkancléře Gerharda Schrödera na narozeninové oslavě ruského prezidenta Vladimira Putina tento týden, prohlásil 9.10. podle agentury Reuters.
Exkancléř Schröder tak spojil návštěvu supermarketu s oslavou muže, s nímž ho pojí dlouholeté přátelství a také obchodní vazby, které se v Německu staly terčem ostré kritiky.
Od kancléřství k ruským podnikům
Schröder vedl německou vládu v letech 1998 až 2005. Po odchodu z politiky se však od Ruska nevzdálil. Působil v orgánech energetického gigantu Rosněfť a projektu plynovodu Nord Stream, spojeného s ruským Gazpromem.
Ani po zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se od Putina jednoznačně neodstřihl. Neodsoudil Moskvu způsobem, jaký od něj očekávali jeho kritici, vystupoval proti protiruským sankcím a dlouho se odmítal vzdát funkcí v ruských společnostech.
Jeho postoje vyvolaly odpor i uvnitř vlastní sociálnědemokratické strany. Pokusy o jeho vyloučení však neuspěly. V roce 2024 navíc přišel o státem financovanou kancelář a zaměstnance, které mívají k dispozici bývalí němečtí kancléři. Důvodem bylo, že už podle úřadů nevykonával povinnosti spojené s někdejší vládní funkcí.
Nový zaměstnavatel s německými kořeny
Hyperglobus je ruský řetězec, který se loni oddělil od německého holdingu Globus. Schröderovo nové angažmá tak znovu otevírá otázku, jaké obchodní vztahy mohou mezi Německem a Ruskem přetrvávat navzdory válce a sankcím.
Při návštěvě moskevského supermarketu bývalého kancléře podle ruské televize RBC přivítali zaměstnanci potleskem. Schröder jim poděkoval za přijetí a pochvaloval si možnost prohlédnout si výsledky jejich práce.
Už minulý týden se podle ruského listu RBK vyslovil pro zachování zbývajících obchodních vazeb mezi Ruskem a zeměmi, jako je Německo. „Právě v těchto krizových časech jsou tyto vazby obzvláště důležité: „umožňují nám vzájemně se slyšet a hledat cesty vpřed,“ uvedl.
Prezident Putin bývalého spolkového kancléře Schrödera opakovaně zmiňuje jako možného prostředníka při hledání cesty k míru mezi Ruskem, Ukrajinou a Evropou. Bývalý kancléř dal najevo, že by takovou roli přijal. Jeho dlouhodobé vazby na Kreml ale zároveň vyvolávají pochybnosti, zda by ho jako nestranného vyjednavače přijaly i Ukrajina a další evropské země.