Cynik Putin v akci. Přiznal útoky na civilní cíle na Ukrajině a zesměšnil tak Trumpa

Donald Trump označil útok balistickými střelami na ukrajinské město Sumy za omyl ruské armády. Týden po jeho prohlášení usmívající se ruský prezident Vladimir Putin přiznal, že údery na civilní cíle byly záměrné.

Mnoho lidí v severoukrajinském městě Sumy mířilo 13. dubna do kostelů, když krátce po sobě přilétly řízené balistické střely Iskander. Nejméně jedna z nich měla nést kazetovou munici pro více devastující účinek. Ruský útok po sobě zanechal třicet pět mrtvých lidí a 117 zraněných.

O několik hodin později americký prezident Donald Trump na palubě letounu Air Force One předstoupil před novináře a tvrdil, že se Rusové zmýlili, když bombardovali civilní cíle. "Myslím, že to bylo hrozné. Bylo mi řečeno, že udělali chybu," tvrdil Trump.

Reportér se ho doptal, zda tím myslí, že šlo o neúmyslný útok. "Udělali chybu… Zeptejte se jich. Tohle je Bidenova válka, ne moje," snažil se ukončit téma Trump, jehož administrativa se marně snaží o příměří na ukrajinském bojišti.

Po týdnu, kdy civilizovaný svět odsuzoval úder Rusů na město ležící nedaleko společných hranic s Ukrajinou, předstoupil před novináře Putin. Ten nejdřív cynicky přiznal, že by se Rusové měli zabývat návrhy na ukončení úderů proti civilní infrastruktuře, a pak veřejně hájil právě útok na konferenční centrum na Sumské univerzitě.

"Je to civilní zařízení. Ale proběhlo tady slavnostní ocenění těch, kteří se dopustili zločinů v (ruské) Kurské oblasti, a to jak jednotek ukrajinských ozbrojených sil, tak nacionalistů. Tyto lidi považujeme za zločince, kteří by měli dostat zaslouženou odplatu za to, co udělali v pohraničí, včetně Kurska. Této odplaty se jim dostalo," zopakoval Putin dřívější zdůvodnění svých propagandistů, proč k úderům došlo.

Rusko podle vládce Kremlu obecně útočí na civilní cíle z důvodu, že se v nich skrývají ukrajinští vojáci. "Ukrajinské ozbrojené síly v restauracích pořádají setkání, porady, něco slaví, pijí vodku. Je to civilní zařízení. Ale jaký je jeho účel? Vojenský. To je třeba řešit," uvedl podle agentury TASS Putin.

Podle ukrajinských médií byla například mezi mrtvými po útoku na Sumy, který je považovaný za jeden z nejsmrtonosnějších ruských úderů za poslední měsíce, matka dvou dětí, učitelka, žák šesté třídy i s oběma rodiči, řidič nebo hudebnice z oblastní filharmonie.

Úder byl podle americké CNN hrůznou připomínkou skutečného Putinova záměru: zastrašit Ukrajince, aby se podřídili. Sumy jsou podle americké stanice v jeho bezprostředním hledáčku, kdy se snaží vytvořit nárazníkovou zónu uvnitř Ukrajiny a útočí právě na město vzdálené od ruských hranic jen několik desítek kilometrů.

Ruský útok vraždil děti na Ukrajině. Reakce americké ambasády rozzlobila Zelenského. (Celý článek s videem zde)