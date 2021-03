Na ministerstvu zahraničí skončila politická náměstkyně Anita Grmelová (ČSSD), měla by se stát velvyslankyní ve Švédsku. V pátek to uvedl server Seznam Zprávy, kterému svůj konec Grmelová potvrdila. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce podle webu také vytvořit novou sekci úřadu a zřídit pozici náměstka, který by se zabýval humanitární a rozvojovou pomocí. Proti je podle Seznam Zpráv ministerstvo financí.

Grmelová absolvovala v roce 2003 diplomatickou akademii ministerstva zahraničních věcí. Působila na velvyslanectví v Londýně a je odbornicí na Blízký východ. Petříček má pět odborných náměstků, politickou náměstkyní je bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová (ČSSD). S obsazením místa druhého politického náměstka se podle vyjádření mluvčí úřadu Zuzany Štíchové pro server počítá od 1. dubna. Podle Seznam Zpráv je nejvážnějším adeptem Miroslav Dvořák, předseda sociální demokracie v Praze 10.