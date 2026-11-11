Putin chce žít hodně dlouhý život. Jeho přítel kvůli tomu přijal důležitý krok

Ruský Kurčatovův institut a Petrovský ruský vědecký chirurgický ústav (RSCS) vytvořily krevní banku dlouhověkých primátů. Vzorky mají vědcům pomoci zkoumat mechanismy stárnutí a hledat možnosti, jak prodloužit lidský život. Oznámil to ředitel chirurgického ústavu Konstantin Kotenko na genomovém fóru Kurčatovova institutu.
Jeho šéf Michail Kovalčuk na stejné akci podle Meduzy uvedl, že výzkum opic má posloužit jako základ pro vytvoření systému regulace a prodlužování lidského života.
V zařízeních institutu podle něj žije více než sedm tisíc opic 22 druhů. Vědci zkoumají zvířata ve věku od 18 do více než 30 let a sledují stav jejich cév, mozku i dalších orgánů.
Kovalčuk patří spolu se svým bratrem, miliardářem Jurijem Kovalčukem, do nejbližšího okruhu ruského prezidenta Vladimira Putina. Michail Kovalčuk je zároveň považován za jeho neformálního poradce v oblasti vědy.
Investigativní weby Meduza a Sistema už v roce 2024 upozornily, že Kovalčuk mohl být jedním z hlavních iniciátorů ruského státního projektu zaměřeného na boj proti stárnutí. Zdroj blízký Kremlu tehdy jeho vznik připsal „posedlosti spojené s lobbingem“.
Téma dlouhověkosti zajímá také samotného Putina. Při jeho návštěvě Číny v září 2025 byl náhodně odvysílán rozhovor s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, v němž oba hovořili o možnosti dožít se 150 let.
Putin tehdy prohlásil, že biotechnologie umožňují průběžně transplantovat orgány a potenciálně dosáhnout nesmrtelnosti.
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