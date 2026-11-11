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Putin chce žít hodně dlouhý život. Jeho přítel kvůli tomu přijal důležitý krok

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Ruský Kurčatovův institut a Petrovský ruský vědecký chirurgický ústav (RSCS) vytvořily krevní banku dlouhověkých primátů. Vzorky mají vědcům pomoci zkoumat mechanismy stárnutí a hledat možnosti, jak prodloužit lidský život. Oznámil to ředitel chirurgického ústavu Konstantin Kotenko na genomovém fóru Kurčatovova institutu.

Russia Africa Summit
Vladimir Putin se Si Ťin-pchingem loni v Číně hovořili mimo jiné o možnosti dožít se 150 let.Foto: Reuters
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Jeho šéf Michail Kovalčuk na stejné akci podle Meduzy uvedl, že výzkum opic má posloužit jako základ pro vytvoření systému regulace a prodlužování lidského života.

V zařízeních institutu podle něj žije více než sedm tisíc opic 22 druhů. Vědci zkoumají zvířata ve věku od 18 do více než 30 let a sledují stav jejich cév, mozku i dalších orgánů.

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Kovalčuk patří spolu se svým bratrem, miliardářem Jurijem Kovalčukem, do nejbližšího okruhu ruského prezidenta Vladimira Putina. Michail Kovalčuk je zároveň považován za jeho neformálního poradce v oblasti vědy.

Investigativní weby Meduza a Sistema už v roce 2024 upozornily, že Kovalčuk mohl být jedním z hlavních iniciátorů ruského státního projektu zaměřeného na boj proti stárnutí. Zdroj blízký Kremlu tehdy jeho vznik připsal „posedlosti spojené s lobbingem“.

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Téma dlouhověkosti zajímá také samotného Putina. Při jeho návštěvě Číny v září 2025 byl náhodně odvysílán rozhovor s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, v němž oba hovořili o možnosti dožít se 150 let.

Putin tehdy prohlásil, že biotechnologie umožňují průběžně transplantovat orgány a potenciálně dosáhnout nesmrtelnosti.

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