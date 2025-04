"To si fakt myslí, že to skončí?" V Kremlu se velmi opatrně chystají na velkou změnu

Kreml projednává, jak by měl vypadat normální život v Rusku v případě příměří s Ukrajinou, informoval server Verstka Media s odvoláním na zdroje z okolí prezidenta Vladimira Putina a ze státních médií. Některé návrhy se týkají vyřazení určitých lidí ze seznamu zahraničních agentů nebo návratu předního ruského moderátora nočních talkshow Ivana Urganta.

Urgant, který v ruské státní televizi První kanál moderoval před válkou nejpopulárnější noční pořad "Večerní Urgant", po invazi Moskvy na Ukrajinu v roce 2022 na Instagramu zveřejnil "protiválečný vzkaz". Poté z Prvního kanálu zmizel. Podle zdrojů z Kremlu a společnosti National Media Group, kterou vlastní Putinův blízký přítel a moderátorův příznivec Jurij Kovalčuk, se o Urgantově návratu jedná už několik měsíců.

Moskva vnímala Urgantovo jednání na začátku války jako zradu, tvrdí zdroj z Kremlu. "Bylo to velmi emotivní. V tomto smyslu: 'Je to slaboch, naletěl, opustil nás. Tolik jsme toho pro něj udělali a on se nám takhle odvděčil.’" Urgant a jeho tým nicméně příspěvek později bagatelizovali s tím, že reagoval emotivně.

Nedávno se také v médiích objevila zpráva, že se Urgant registroval jako živnostník ve Francii. Další zdroj blízký Putinově administrativě tvrdí, že to souvisí s jednáními o jeho návratu na První kanál. "Jde jen o pomluvu. Někdo nechce, aby se vrátil do vysílání, " uvedl pro Verstka Media.

Jeden ze zdrojů potvrdil, že se Urgant po plánovaných vystoupeních v Haifě, Tel Avivu, Jerevanu, Tbilisi a Taškentu v dubnu 2025 vrátí do Moskvy, kde už došlo k dohodě o jeho televizním comebacku.

Normalizace

Návrat Urganta má být součástí širší diskuse prezidentské administrativy o "normalizaci" života v Rusku. "Existuje plán nazvaný 'Vraťte nám Rusko roku 2021', jehož cílem je přilákat zpět lidi, kteří odešli po plnohodnotné invazi na Ukrajinu. Vyvíjejí ho a diskutují o něm v očekávání možného zastavení bojů," řekl novinářům jeden z pracovníků administrativy.

Kromě televize Kreml také zkoumá způsoby, jak usnadnit návrat Rusů, kteří kvůli válce odešli do zahraničí, ale "nezapojili se do nezákonných aktivit", napsala Verstka Media. Úředníci se domnívají, že jejich návrat by přispěl k "poválečné obnově" země. Jde jim hlavně o znovuzapojení soukromých podnikatelů a IT specialistů do veřejného života.

Součástí plánu má být také vyřazení některých lidí ze seznamu "zahraničních agentů". Jedna verze návrhu počítá s tím, že tito lidé projdou "rehabilitačním procesem", a pokud se neosvědčí a poruší podmínky, vrátí se zpátky na daný seznam.

Plán, do kterého novináři nahlédli, tyto procesy popisuje jako opatření zaměřená na "zmírnění domácí politiky, obnovení důvěry veřejnosti a vytvoření podmínek pro stabilní rozvoj v poválečném období".

Rusko ale podle zdroje z Kremlu neplánuje "rozsáhlou amnestii zahraničních agentů", zaměří se spíše na jednotlivce, na kterých bude chtít ukázat jejich "selhání v zahraničí a ponechat jim prostor pro pokání".

Novináři z Verstka Media ovšem upozorňují, že v Kremlu zřejmě neexistuje jednotný přístup. Některé zdroje z administrativy nebyly schopny potvrdit, že vláda skutečně hodlá realizovat nějaké "normalizační" plány, a vyjadřovaly skepsi. Několik z nich poznamenalo, že "administrativa stále něco připravuje, ale 90 procent těchto plánů končí ve skartovačce".

Podle některých zdrojů také žádné "poválečné období" nebude. "I když se aktivní boje zastaví, válku samotnou zastavit nelze a ruská vláda bude nadále nalévat peníze do obnovy vojenských kapacit," řekl jeden z úředníků. S tím souhlasil i další zdroj blízký Putinově administrativě: "Upřímně řečeno, matou mě ti dobráci, kteří si myslí, že válka skutečně skončí."

