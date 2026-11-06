Putin chce Trumpa přesvědčit o jedné věci. Válka by kvůli ní ani nemusela skončit

Demokraty ovládaný Kongres může americkému prezidentovi ztížit prosazování jeho představy o konci války na Ukrajině – tedy obnovení ekonomických vazeb s Ruskem a tlak na Kyjev, aby souhlasil s územními ústupky. Kreml však podle zdrojů agentury Bloomberg přestává věřit, že Trump dokáže s Kyjevem pohnout, a počítá s dalším pokračováním války.
Změnu poměrů se podle agentury Bloomberg pokusí využít především Moskva. Po říjnové dohodě mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem o dodávkách ruské motorové nafty na americký trh bude Kreml hledat další možnosti, jak dosáhnout zmírnění západních sankcí.
Podle anonymního zdroje blízkého ruskému vedení chce Putin přesvědčit Trumpa, že Spojené státy mohou s Ruskem obchodovat i bez předchozího ukončení války na Ukrajině.
Právě dohoda o ruské naftě ukazuje, jak obtížné může být obnovení hospodářských vztahů obou zemí. Proti dovozu ruských ropných produktů se postavili demokraté i část republikánů, kteří upozorňují na americké sankční zákony a riziko financování ruské agrese.
Dva ze tří tankerů původně směřujících do Spojených států tak už změnily svou trasu. Zatímco tanker Leruo zamířil do Brazílie, sankcionovaný Talisman se přesunul do Středozemního moře, kde čeká na další pokyny. Třetí loď nadále směřuje k americkému pobřeží, ale nemá potvrzený přístav vykládky. Američtí odběratelé se totiž obávají právních následků a porušení sankcí.
Vztahy s Moskvou chtějí i Kushner s Witkoffem
K hospodářskému sbližování s Moskvou se přiklánějí také Trumpovi hlavní vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff. V září navrhli obnovení dodávek ruského zemního plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů vedoucích přes Ukrajinu.
Prodej by zajišťoval americký prostředník a výnosy by mohly být uloženy na zvláštním účtu, aby je Rusko nemohlo okamžitě využít k financování války.
Američané doufají, že právě ekonomické pobídky přimějí Putina k ústupkům při mírových jednáních. Evropské státy však návrh odmítají, protože by obnovil jejich závislost na ruských energetických surovinách. Evropská unie navíc již schválila postupný zákaz dovozu ruského plynu, který bude dokončen během roku 2027.
Trumpova administrativa zároveň dlouhodobě tlačí na Kyjev, aby přijal kompromisy s Moskvou, včetně územních ústupků. Nové složení Kongresu by ale mohlo prezidentovi ztížit prosazování těchto požadavků a posílit kontrolu jeho jednání s Ruskem.
Trump má právo veta
Demokraté mohou rovněž usilovat o nové sankce či obnovení vojenské pomoci. Trump však stále disponuje právem veta a značným vlivem na zahraniční politiku.
Navíc hrozí, že pokud se znovu vyostří americký konflikt s Íránem, může Washington přesunout svou pozornost i omezené zásoby protivzdušné munice na Blízký východ. To by Ukrajinu připravilo o část zbraní, které naléhavě potřebuje k obraně svých měst.
Kreml Trumpovi přestává věřit
Kreml podle zdrojů Bloombergu navíc přestává věřit, že Trump dokáže Ukrajince přinutit k přijetí ruských mírových podmínek, a ve skutečnosti počítá s pokračováním války a dalším stupňováním vojenského tlaku, zejména prostřednictvím útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Jejímu dalšímu ničení by v nadcházející zimě mohly čelit miliony ukrajinských civilistů.
První významnou příležitostí k ověření nového postoje Washingtonu budou jednání naplánovaná na 10. a 11. listopadu v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Zúčastnit se jich mají delegace Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Steve Witkoff uvedl, že se budou věnovat bezpečnostním zárukám, humanitárním otázkám, deeskalaci a možnostem dosažení míru.
Určitou naději ovšem přineslo nedávné šestidenní příměří v okupovaných Oleškách v Chersonské oblasti. Na jeho vyjednání se významně podílela americká první dáma Melania Trumpová s podporou papeže Lva XIV. Příměří umožnilo humanitární pomoc a evakuaci stovek civilistů. Prezident Zelenskyj za tuto iniciativu udělil Trumpové Řád kněžny Olgy I. stupně.
Ještě před jednáním v Emirátech se mají američtí vyjednavači setkat s evropskými představiteli v Bruselu, kde budou diskutovat o poválečných bezpečnostních zárukách a obnově Ukrajiny. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by Moskva byla ochotna ustoupit od svých hlavních územních požadavků.
Rusko krvácí na frontě. Putin přesto odmítá ustoupit
Rusko přitom za pokračování války platí mimořádně vysokou cenu. Podle ukrajinského generálního štábu přišlo jen během října přibližně o 54 tisíc zabitých a zraněných vojáků. Americký ministr zahraničí Marco Rubio odhadl měsíční počet ruských padlých zhruba na 20 tisíc. Tyto údaje však nejsou nezávisle ověřené.
Ukrajina navíc pokračuje v útocích na ruskou energetickou infrastrukturu. Podle ukrajinského ministerstva obrany bylo vyřazeno až 51 procent ruských rafinérských kapacit, ačkoli nezávislé odhady jsou opatrnější. Ruské hospodářství tak čelí rostoucím nákladům na válku i nedostatku pohonných hmot.
Na frontě se Ukrajině podařilo stabilizovat situaci v okolí Slovjansku a Kramatorsku. Během operace Vivaldi ukrajinské jednotky podle vlastního velení osvobodily nejméně 176 kilometrů čtverečních území a zabránily plánovanému ruskému průlomu. Rusko tak navzdory obrovským ztrátám nedosahuje rozhodujícího vojenského vítězství.
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