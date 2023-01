Putin chce Donbas do března. Teď se hlavně bráníme, říká ukrajinský vojenský analytik

Aby Ukrajina mohla navázat na své úspěšné ofenzivy jako u Charkova nebo Chersonu, potřebuje ze Západu tanky a další zbraně, říká v rozhovoru vojenský analytik Mykola Siruk, který působí v kyjevském Centru pro armádu a vyzbrojování. Expert zároveň upozorňuje, že dynamika je nyní na straně Ruska a ukrajinská armáda se hlavně brání.

Ukrajinská armáda má za sebou úspěšnou ofenzivu a znovu kontroluje Cherson, Rusko ale v posledních dnech útočí na Bachmut a dobylo městečko Soledar na Donbase. Proměňuje se nyní dynamika bojů?

Ukrajinci jsou odhodláni bojovat a zaplatit velkou cenu za osvobození okupovaných území, ale potřebují výzbroj a munici. To je hlavní problém.

Jak asi víte, Rusové poslali do Doněcké oblasti bojovníky Wagnerovy skupiny. Dynamika se oproti podzimu změnila v tom, že nepokračujeme v ofenzivách. Ano, na podzim jsme dobyli část Doněcké oblasti, velkou část Charkovské oblasti a Cherson, ale teď se hlavně bráníme. Máme informace, že ruské vedení chce dobýt celou Doněckou a Luhanskou oblast do konce března.

Má podle vás ruský prezident Vladimir Putin stále v plánu znovu napadnout Kyjev z Běloruska jako před rokem v únoru?

Teď v této fázi takové plány nemá. Ale do Běloruska posílá vojáky a tanky, aby vázali naše síly, protože samozřejmě musíme být na tuto eventualitu připraveni. Rusové v únoru a březnu dostali na této frontě velkou lekci. Mysleli si, že budou hotovi do nějakých 72 hodin. Nepoučili se ale z historie a nepochopili, že Ukrajinci bojují za všech okolností.

Navíc někteří Putinovi lidé zřejmě vykreslili realitu tak, že mnoho Ukrajinců bude ruské vojáky vítat jako osvoboditele. Že to proběhne podobně hladce jako na Krymu. Loni ale okupanti přišli na Ukrajinu jako zloději a zločinci. Ruští vojáci viděli, že přišli do země, kde se žije mnohem lépe. Moskva a Petrohrad jsou v Rusku výjimkou, všude jinde je životní úroveň daleko horší. Ukrajinci bojují i proto, že nechtějí žít v zemi, která je spravovaná a vypadá jako současné Rusko.

Nemyslíte se, že se spojenci Ukrajiny na Západě pokusí Kyjev nějakým způsobem přemluvit, aby uzavřel s Moskvou příměří a přistoupil na kompromisy?

Toho se obávám. Myslím, že takový tlak, aby válka skončila za každou cenu, se může objevit. Náš minimální požadavek nemůže být menší než návrat ruských vojáků za hranice z 24. února letošního roku. Samozřejmě počítáme s tím, že Rusové jednou musí opustit i Krym, ale to nebude tak jednoduché a rychlé. K tomu je třeba blokády.

Jak jsem zmiňoval, potřebovali bychom německé tanky Leopard 2, ale pořád není jasné, jak to dopadne. I když máme signály, že švýcarský parlament nakonec může souhlasit s tím, aby se tanky dostaly na Ukrajinu (Tanky Leopard 2 německé armády obsahují švýcarské součástky a podle smlouvy musí Německo v případě jejich reexportu požádat Švýcarsko o souhlas - pozn. red.).

Je tedy vůbec možná nějaká dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem, dokud bude v Kremlu sedět Vladimir Putin?

Není možná a myslím, že prezident Volodymyr Zelenskyj to říká jasně a dobře: žádné vyjednávání s Putinem. Ale samozřejmě hodně to závisí i na Spojených státech a Evropě. Dokud bude prezidentem Joe Biden, bude to dobré. Ale kdyby za dva roky došlo ke změně a v Bílém domě by usedl republikán, může to být jinak, protože Republikánská strana není tak nakloněna Ukrajině.

Mně osobně by se nejvíc zamlouval návrh, o kterém psal americký odborný časopis Foreign Affairs - aby se vytvořila mezinárodní protiputinovská koalice podobně, jako se vytvořila v roce 1990 protisaddámovská koalice po iráckém vpádu do Kuvajtu. Ta nakonec donutila Saddáma stáhnout se z Kuvajtu.

Jaké následky podle vás budou mít rozdíly v postoji některých evropských zemí k válce? Mám na mysli českou a polskou podporu Ukrajině, a naopak maďarské odmítnutí se angažovat na straně Kyjeva?

Na Maďarsko jsme velmi, opravdu velmi naštvaní. Hlavně potom, co blokovalo finanční pomoc Evropské unie Ukrajině. Ale samozřejmě není to tak černobílé, primátor Budapešti nedávno navštívil Kyjev a podpořil nás (Gergely Karácsony byl v Kyjevě společně s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem, starostou Varšavy Rafalem Trzaskowským a primátorem Bratislavy Matúšem Vallem - pozn. red.)

Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že mu jde o práva maďarské menšiny na Ukrajině v Zakarpatské oblasti. Ale práva Maďarům nikdo nebere. Chce se po nich jen, aby se učili také ukrajinsky, podobně jako se Maďaři v Chorvatsku učí chorvatsky nebo na Slovensku slovensky. Vůči Maďarsku je nyní na Ukrajině opravdu velký hněv a zlost.

