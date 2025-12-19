Putin čeká, až Trump přinutí Zelenského k dohodě

Evropská unie dala finanční náplast na hlubokou ránu ve státním rozpočtu Ukrajiny. Teď ještě domluvit důstojný mír a konec roku nebude pro Kyjev katastrofický.
Těsně před koncem roku je na stole nový mírový plán, Američané nadále tlačí na Zelenského a Ukrajinci pomalu překreslují některé červené čáry. O víkendu bude Trumpův emisar Steve Witkoff jednat se svým ruským kolegou Kirillem Dmitrijevem.
Vladimir Putin ve své každoroční show Přímá linka jednoznačně uvedl, že čeká, až Trump přinutí Zelenského k dohodě, kterou oba lídři upekli ještě v létě na Aljašce.
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
O tom v novém dílu podcastu Kaviárové tousty hovořili novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská. Ve druhé části dílu doplňují předchozí díl o Putinově návštěvě Indie a sledují, jaké zahraniční cesty ruský prezident podnikl od plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
ŽIVĚUkrajina zasáhla další ruskou těžební plošinu v Kaspickém moři, píší média
Ukrajinské drony zasáhly třetí těžební plošinu v Kaspickém moři, která patří ruské společnosti Lukoil. Napsaly to v pátek ukrajinské servery RBK-Ukrajina, Ukrajinska pravda nebo agentura Unian s odvoláním na své zdroje v ukrajinské tajné službě SBU. Moskva se k tomuto tvrzení nevyjádřila a podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.
Čínský webový obchod Shein se prozatím vyhnul tříměsíčnímu zákazu ve Francii
Pařížský soud v pátek zamítl požadavek francouzské vlády na tříměsíční pozastavení činnosti čínského internetového obchodu Shein ve Francii. Vláda oznámila, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Kauza souvisí se zjištěním francouzských úřadů, že na webových stránkách firmy Shein se prodávaly zbraně a sexuální panenky připomínající děti.
Kladnu nepomohl ani návrat legendy. Proti Jihočechům Jágr posbíral jen dva fauly
Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v 31. kole extraligy na ledě Kladna 3:2 a porazili Rytíře i potřetí v sezoně. Rozhodující branku v souboji tabulkových soupeřů vstřelil Jan Štencel. Jedenáctý Motor se vzdálil Kladnu na osm bodů.
České zbrojení: Drony z Kolína deptají Rusy. Aby odolaly, co tři měsíce se inovují
Nic tu nenapovídá tomu, že uvnitř jedné z nízkých hal vznikají měsíčně stovky dronů včetně těch sebevražedných. Už od roku 2023 je přitom kolínská firma U&C UAS jedním z nejdůležitějších dodavatelů bezpilotních prostředků pro bránící se Kyjev. Podnik sice vznikl jako záložní kapacita původního výrobního závodu na Ukrajině, teď už ale funguje jako plnohodnotná továrna. A o zákazníky nemá nouzi.
"Superhvězdu nikdo nedoběhne." Světová média vstřebávají českou senzaci Zabystřana
Jako o senzaci, zápisu do historie Světového poháru či nečekané porážce legendárního Švýcara Marca Odermatta píšou světové agentury o dnešním vítězství Jana Zabystřana v superobřím slalomu ve Val Gardeně. Reuters i AFP poznamenávají, že Zabystřan na trati zúročil zlepšené závodní podmínky.