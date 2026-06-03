„Putin bude mluvit o síle Ruska,“ říká expert. Nad jeho rodným městem stoupá dým

Petrohradskému ekonomickému fóru se přezdívá „ruský Davos“. Je to místo, kde se setkávají špičky ruské ekonomiky. V pátek na něm dokonce vystoupí i prezident Vladimir Putin, který z města na břehu Baltského moře pochází. Dříve než řečníci ale do druhého největšího města dorazily ukrajinské drony, a vytvořily tak bizarní scenérii. Co od fóra čekat, popisuje v pořadu Spotlight rusista Karel Svoboda.
Zatímco na Petrohradské fórum přijíždějí první hosté, v pozadí stoupá dým. Taková scenérie se stala i terčem i vtipů, když satirický telegramový kanál Pezduza ve středu ráno napsal, že pád ruské ekonomiky je možné pozorovat přímo z okna petrohradských domů.
Tomu, co od konference, kde se setkávají špičky ruské ekonomiky, očekávat, se ve Spotlightu Aktuálně.cz věnuje rusista Karel Svoboda.
Co můžeme od Petrohradského fóra, které ve středu začíná, čekat?
Spoustu vystoupení, hlavně ruských představitelů. Fórum se sice jmenuje mezinárodní, ale ta jeho mezinárodnost není až zase tak žhavá. Spousta ruských představitelů tam bude mluvit o ruské ekonomice.
Pravděpodobně se dočkáme tónu spíše kritického. V tomto ohledu je nejzajímavější snídaně Sberbanku nebo Sberu, která má pověst volné arény – ve smyslu, že tam můžete říkat, co chcete, bez nějakého postihu. Vystoupit má i Vladimir Putin, který bude mluvit optimisticky, takže nečekám, že to bude něčím výjimečné.
Ruský prezident by měl mluvit na fóru v pátek. Očekáváte, že přizná, že Rusko má nějaké ekonomické problémy?
On samozřejmě bude tvrdit, že Rusko sice má problémy, ale že je zvládá výborně. On si vybere z údajů ty, které vypadají nejlépe – například typu nízká nezaměstnanost. Proč je nezaměstnanost tak nízká, už samozřejmě neřekne.
Že má Rusko nějaké problémy, zmíní, ale stejně tak bude mluvit o klesající inflaci. Pak se ale zase můžeme bavit o tom, proč je inflace klesající, když Rusové pociťují něco jiného.
Čili on si vybere pozitivní momenty a bude říkat, že to Rusko zvládá skvěle bez ohledu na tlak, který je na něj vyvíjen.
Myslíte, že Putin těm pozitivním věcem, které bude předkládat, opravdu věří, že mu je takhle někdo třeba servíruje a on nemá možnost si ve své bublině zjistit, jak to ve skutečnosti je?
Na to se mi sice těžko odpovídá, ale téměř s jistotou si dovolím tvrdit, že on ty zprávy má a ví, že na tom ekonomika není nejlíp. Ruská informační politika o ekonomice je trošku jiná než v jakýchkoliv jiných oblastech, třeba ve vojenství.
V ekonomické oblasti můžete číst kritické hlasy normálně v novinách a není to tak, že by taková informace byla skrytá. Nicméně Vladimir Putin do tohoto dodává své kořeny z KGB říznuté státnictvím. Má pocit, že informace nemají šířit špatnou náladu, ale naopak, že mají povzbuzovat k optimismu.
On si z toho opravdu vybírá to, co je pro něj důležité, a to, co je pozitivní, a v tom duchu mluví i jeho poradci jako třeba Maxim Oreškin.
Jaký vzkaz Ukrajinci vyslali středečním útokem a souvisí to s fórem? Co čekat od návštěvy kontroverzních Andrewa Tatea či politiků AfD v Petrohradě? Jak Rusko získává vliv mezi evropskými politiky včetně europoslance s českými kořeny? A řekne Putinovi někdo v jeho rodném městě do očí, jak na tom ruská ekonomika je?