Putin bude dál ruským prezidentem. Polovina hlasů je sečtena, získal 75 procent z nich

před 54 minutami

Volební komise tvrdí, že během hlasování nezaznamenala žádné podvody. Opozice a videa ale hovoří jinak.

Moskva - Ruský vůdce Vladimir Putin v neděli podle očekávání s přehledem a velkým náskokem obhájil už v prvním kole voleb šestiletý prezidentský mandát. Po sečtení poloviny volebních lístků získal 75 procent odevzdaných hlasů, oznámila volební komise.

Podle agentury TASS komise nezaznamenala porušení volebních pravidel, které by výsledek hlasování jakkoli ovlivnilo. Opozice ale upozornila na četné případy volebních nesrovnalostí a podvodů, z nichž část připustila i volební komise. Informaci o celkové volební účasti zatím volební komise nezveřejnila.

УИК №509 Кемеровская область.



Члены избирательной комиссии достают из ящиков стола и забрасывают в урны стопки заполненных бюллетеней



Да, именно так выглядят люди, лишающие будущего нас и нашу страну. pic.twitter.com/xOqeAQKZLM — Выборная Навка (@Gulay_Pole) March 18, 2018

Putin má tak podle všeho zajištěn mandát do roku 2024, kdy mu bude 71 let. Politickou scénu největší země světa ovládá už 18 let - čtrnáct let byl prezidentem a čtyři roky předsedou ruské vlády. Jeho popularita se udržovala na stabilně vysoké úrovni, Rusové oceňovali stabilitu země, připojení ukrajinského Krymu k Rusku a operace ruské armády v Sýrii.

Na druhém místě se podle neúplných výsledků daleko za Putinem umístil kandidát komunistů Pavel Grudinin a na třetím nacionalista Vladimir Žirinovskij.

Putin večer krátce po zveřejnění předběžných výsledků na shromáždění v Moskvě poděkoval za podporu a úspěšný volební výsledek. Mítink v centru metropole byl věnován výročí anexe Krymu, vyzněl nicméně jako masová oslava Putinova přesvědčivého vítězství.

Ve velké podpoře, které se mu od voličů dostalo, je patrné uznání všeho, čeho bylo ve "velmi složitých podmínkách" v minulosti dosaženo, řekl Putin v krátkém projevu.

Na pozdějším setkání s novináři pak dodal, že o vládních změnách, o nichž spekulují ruská média, rozhodne až po inauguraci. Otázku dalších případných mandátů označil za "legrační". Ústavní změny v této chvíli prý nepřipravuje.

Putin se také zmínil o kauze otravy bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii. Londýn z incidentu ze začátku března obvinil Rusko, které to odmítá. Britský ministr zahraničí Boris Johnson v neděli dokonce uvedl, že stopy vyšetřování původu látky použité při útoku proti dvojici směřují neúprosně do Kremlu. Putin k tomu řekl, že se o otravě dozvěděl z médií. Žádné jedy podobné tomu, který byl při útoku použit, Rusko nemá, všechny podobné látky zlikvidovalo, prohlásil. "Jsme připraveni podílet se na vyšetřování, ale nevidíme vůli druhé strany," dodal.

O celkové účasti voličů zatím nejsou přesnější informace. Hodinu před uzavřením volebních místností, kdy se hlasovalo už jen v nejzápadnější Kaliningradské oblasti, ohlásila volební komise účast 60 procent.

Nejméně ve dvou volebních okrscích bylo hlasování zrušeno kvůli tomu, že hlasující vhodili do uren více volebních lístků. Podle opozice k takovým prohřeškům docházelo na mnoha místech, stejně jako k pohrůžkám pro případ volební neúčasti.