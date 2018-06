Putin a Trump se zřejmě v létě sejdou ve Vídní, napsal Wall Street Journal

před 1 hodinou

Ruský prezident Vladimir Putin požádal rakouského kancléře Sebastiana Kurze o pořadatelství příštího rusko-amerického summitu. Napsal to ve čtvrtek list The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované evropské diplomaty. Vrcholné setkání, o němž se už přes dva měsíce hovoří, by se mělo podle amerického listu uskutečnit v létě ve Vídni. Americký prezident Donald Trump má v plánu navštívit Evropu v červenci, kdy se zúčastní vrcholné schůzky NATO v Bruselu a navštívit Velké Británii. Putin žádost přednesl během nedávné návštěvy Rakouska a Kurz s návrhem souhlasil, uvádí The Wall Street Journal. Kancléř slíbil, že s ním seznámí Trumpa.