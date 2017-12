Pusťte mne zpátky do Katalánska, vyzývá španělskou vládu vůdce separatistů Puigdemont

před 3 hodinami

Carles Puigdemont chce zpátky do Barcelony. Hodlá se zúčastnit ustavujícího zasedání regionálního parlamentu, jež se uskuteční 23. ledna.

Brusel - Lídr nejsilnější separatistické strany v Katalánsku Carles Puigdemont v sobotu z Bruselu vyzval španělskou vládu, aby mu umožnila se vrátit do země.

Stále mu hrozí zatčení kvůli uspořádání nepovoleného říjnového referenda o nezávislosti regionu. Podle agentury Reuters Puigdemont požaduje možnost návratu, aby se mohl zúčastnit ustavujícího zasedání regionálního parlamentu, jež se uskuteční 23. ledna.

"Chci se vrátit co nejdřív do Katalánska. Chtěl bych se vrátit hned teď. Byla by to dobrá zpráva pro Španělsko," řekl Puigdemont agentuře Reuters. Politik také tvrdil, že je nadále předsedou regionální vlády a zůstane jím, pokud bude Španělsko respektovat výsledky čtvrtečních regionálních voleb.

Tři separatistické strany získaly v katalánském parlamentu 70 ze 135 křesel. Tento výsledek je velkou ranou pro španělskou vládu, která volby vyhlásila v naději, že separatisté většinu ztratí. Lidovci premiéra Mariana Rajoye navíc zaznamenali nejhorší výsledek v posledních letech - v katalánském parlamentu obsadí jen tři křesla oproti dřívějším 11.

Puigdemontovi, jehož vládu koncem října Madrid odvolal kvůli snahám o nezávislost, hrozí zatčení kvůli obvinění ze vzpoury. Bylo by pak na soudci, zda by na něj uvalil vazbu.