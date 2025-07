Pusťte do Gazy zahraniční novináře, žádá šéfdiplomat Francie

Francie požaduje svobodný přístup zahraničního tisku do Pásma Gazy, aby mohl ukázat, co se děje na území, kterému po 21 měsících války hrozí hladomor. Novinářům to řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot, který je v Kyjevě.

"Žádám, aby byl svobodnému a nezávislému tisku umožněn přístup do Gazy. Aby ukázal, co se tam děje, a podal svědectví," řekl Barrot v rozhovoru na rozhlasové stanici France Inter z Ukrajiny, kde je na pracovní cestě. Barrot uvedl, že Francie co nejdůrazněji odsuzuje prodloužení izraelské ofenzivy v Gaze zahájené v pondělí, je to podle něj politováníhodné. "Už neexistuje žádné ospravedlnění. Je to ofenziva, která zhorší už tak katastrofální situaci a povede k dalšímu nucenému vysídlování obyvatelstva," uvedl ministr. Související Izraelská armáda poprvé vstoupila do Dajr Balahu, kde Hamás zřejmě drží rukojmí OSN a nevládní organizace pravidelně varují před rizikem hladomoru na palestinském území. Konflikt v Pásmu Gazy v říjnu 2023 vyvolal bezprecedentní teroristický útok ozbrojenců z hnutí Hamás na izraelské území. Na 1200 lidí v Izraeli pozabíjeli a 251 jich unesli do Pásma Gazy jako rukojmí. Část rukojmích je stále v zajetí. Z Pásma Gazy reportuje stále několik novinářů agentury AFP. "Doufáme, že se nám v příštích týdnech podaří dostat některé novináře ven," řekl ministr zahraničí v rozhovoru v televizi France Inter na dotaz týkající se případu několika pracovníků agentury AFP na místě. Novináři se tam podle vedení agentury nacházejí v otřesné situaci. "Věnujeme tomu velké úsilí a energii," dodal ministr. "Situace je neudržitelná" "Ztratili jsme novináře v konfliktech, měli jsme v našich řadách zraněné i vězně, ale nikdo z nás si nepamatuje, že by viděl zaměstnance umírat hlady," uvedlo francouzské sdružení novinářů (SDJ). "Už několik měsíců bezmocně sledujeme, jak se jejich životní podmínky dramaticky zhoršují. Jejich situace je nyní neudržitelná, a to navzdory jejich příkladné odvaze, profesionálnímu nasazení a odolnosti," uvedla AFP v pondělní tiskové zprávě k situaci kolegů v Pásmu Gazy. Francie požaduje okamžité příměří, propuštění všech rukojmích zadržovaných hnutím Hamás a neomezený přístup humanitární pomoci do Gazy, zdůraznil znovu francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Při izraelských útocích v minulých týdnech zahynuly v Pásmu Gazy stovky lidí při čekání na humanitární pomoc. V pondělí odpoledne vydalo společné prohlášení 28 zemí, které vyzvaly Izrael k ukončení války v Pásmu Gazy. Zabití více než 800 Palestinců u center distribuce humanitární pomoci pak signatáři označili za hrozivé. "Utrpení civilistů v Gaze dosáhlo dalšího dna," píše se v pondělním společném prohlášení vyzývajícím k ukončení války v Gaze a propuštění izraelských rukojmích. Izrael výzvu odmítá jako odtrženou od reality. Od pondělního společného stanoviska, o kterém informovala britská vláda a které se původně týkalo 25 zemí, se k prohlášení přidalo ještě Řecko, Kypr a Malta, informuje BBC. V pondělí izraelská armáda rozšířila svou ofenzivu do jižních a východních čtvrtí města Dajr Balah ve střední části Pásma Gazy, a hodlá nadále působit v oblastech, kde nikdy za posledních 21 měsíců války proti Hamásu nebyla. Krátce předtím nařídila tamním obyvatelům, aby se evakuovali. Kvůli izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy od předloňského října zemřelo přes 59 tisíc Palestinců, většinou civilistů. Tyto údaje uvádí ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem, za spolehlivé je ale považuje i OSN.