Přeskočit na obsah
Benative
26. 4. Oto
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Pumový útok v Kolumbii si vyžádal 14 mrtvých, úřady viní levicové povstalce

ČTK

Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po sobotním bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil v noci na neděli na sociální síti X guvernér regionu Octavio Guzmán. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše agentura Reuters.

Reklama

Mezi zraněnými je podle úřadů pět dětí. Velitel kolumbijských ozbrojených sil Hugo López podle agentury AP útok označil za teroristický čin a uvedl, že za ním stojí lídr odštěpené frakce ultralevicových povstalců z FARC Iván Mordisco. Mordisco je bojová přezdívka Néstora Gregoria Very, jednoho z nejhledanějších mužů v zemi.

Guzmán v předchozím příspěvku zveřejnil video, na kterém jsou vidět po útoku zničená vozidla. Departement Cauca podle Guzmána v sobotu čelil několika kriminálním akcím. Smrtící útok v označil za teroristickou eskalaci.

K útoku došlo v čase zvýšeného napětí před prvním kolem prezidentských voleb plánovaným na 31. května. Bezpečnost je přitom ústředním tématem hlasování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama