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Zahraničí

Půltuna zkázy pro Putina. Británie posílá na Ukrajinu obávanou zbraň

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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V minulosti už dokázaly zničit cenné ruské válečné lodi, mosty i velitelská stanoviště. Teď jich Velká Británie posílá na Ukrajinu další zásilku – střely Storm Shadow disponují doletem přes 300 kilometrů a půltunovou bojovou hlavicí.

Británie dodala Ukrajině přesné střely Storm Shadow. Mají dosah až 250 kilometrů
Británie dodala Ukrajině další střely s plochou dráhou letu Storm Shadow. Mají dosah až 300 kilometrů.Foto: Reuters
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O plánované dodávce střel Storm Shadow informovala 15. října agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené se situací. Hlavním cílem je podle ní umožnit Ukrajině narušovat ruské vojenské operace a účinněji se bránit během nadcházející zimy. Přesný počet dodávaných střel Británie nezveřejnila.

Podle dohody má příprava výroby začít co nejdříve, ideálně ještě před koncem roku 2026. Samotné spuštění sériové produkce však bude vyžadovat další čas, technické vybavení i vybudování potřebných výrobních kapacit.

Zpráva přišla krátce po návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Londýně. Na Downing Street ho 14. října přivítal britský premiér Andy Burnham, který dlouhodobě podporuje ukrajinské válečné úsilí. Během jednání oba státníci hovořili především o protivzdušné obraně a dodávkách zbraní dlouhého dosahu.

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Británie současně oznámila, že část protiletadlových střel LMM (Lightweight Multirole Missile) dodá Ukrajině oproti původní dohodě v dřívějším termínu, aby země mohla získat potřebnou výzbroj ještě před zimou. Urychlení se týká dodávek za deset milionů liber.

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Tyto rakety se osvědčily zejména při sestřelování ruských dronů s proudovým pohonem, které kvůli vysoké rychlosti ukrajinská protivzdušná obrana stále obtížněji ničí.

Velká Británie navíc již dříve vyčlenila 1,6 miliardy liber, přibližně 45 miliard korun, na výrobu více než pěti tisíc střel LMM. Ty mají na Ukrajinu postupně dorazit během čtyř let.

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Storm Shadow

Samotné střely Storm Shadow patří k nejúčinnějším zbraním dlouhého dosahu, které západní země Ukrajině poskytly. Jejich dolet přesahuje 300 kilometrů a těžká průbojná hlavice o hmotnosti přibližně 450 kilogramů dokáže pronikat železobetonovými konstrukcemi.

Střely proto představují vážnou hrozbu pro opevněná velitelská stanoviště, muniční sklady či strategickou infrastrukturu. Ukrajinské letectvo střely odpaluje především z upravených bombardérů Su-24.

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Jedním z nejvýznamnějších úspěchů těchto zbraní byl zásah velitelství Černomořské flotily v Sevastopolu v září 2023. Dvojice střel zasáhla budovu velitelství přímo během porady velení. Zahynuly při tom desítky vysokých ruských důstojníků.

V listopadu 2023 zasáhli Ukrajinci střelami Storm Shadow na okupovaném Krymu nejmodernější ruskou korvetu třídy Karakurt a o měsíc později výsadkovou loď Novočerkask a ponorku Rostov na Donu. A v neposlední řadě klíčový Čonharský a Haničeský most ma Krymu, leteckou základnu Belbek nebo rafinerie a sklady paliv.

Francouzskou variantu Storm Shadow pod označením SCALP-EG dodává Ukrajině i Paříž. Francie a Británie navíc v roce 2025 obnovily společnou výrobu těchto střel, aby doplnily své zásoby a zajistily jejich další dostupnost.

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Významný průlom přinesla také červencová dohoda mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a Volodymyrem Zelenským. Francie povolila Ukrajině licenční výrobu střel SCALP a přesně naváděných leteckých pum AASM Hammer. Společně s Itálií navíc schválila také licenční výrobu protiletadlových střel Aster 30.

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