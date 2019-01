Půl roku v řetězech a bez mytí. Ujgur líčí poměry v čínském táboru pro muslimy

Čínská vláda drží v převýchovných táborech statisíce Ujgurů. Příslušníků muslimské menšiny, žijící v severozápadní čínské provincii Sin-ťiang. Omir Bekali je jedním z mála lidí, kteří se z vězení dostali ven a promluvili o svých zkušenostech. Ruce i nohy měl svázané řetězy, sedm měsíců neviděl sluneční světlo. Jeho spásou bylo, že ač se narodil v Číně, má kazašské občanství. "K jídlu jsem měl suché knedlíky a rýžový vývar. Abychom dostali alespoň to, museli jsme zpívat písně oslavující komunistickou stranu," popisuje Bekali v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.

Za co a jak jste se dostal do čínského převýchovného tábora?

Nedostal jsem žádný dokument, žádné oficiální zdůvodnění, proč jsem zadržen. Obvinili mě při výsleších, že jsem ohrožoval bezpečnost státu a organizoval teroristické útoky. A že jsem se podílel na výcviku teroristů a využil jsem k tomu své práce pro kazašskou cestovní kancelář. Donutili mě podepsat výpověď, kde se k tomu doznávám.

Jak vypadal váš obvyklý den během těch sedmi měsíců, které jste v táboře strávil?

Celou dobu jsem měl ruce a nohy svázané řetězem, který vážil sedm kilogramů. Nemohl jsem se mýt, neviděl jsem sluneční světlo. K jídlu jsem měl suché knedlíky a rýžový vývar. Abychom dostali alespoň to, museli jsme zpívat písně oslavující komunistickou stranu. Takhle probíhal každý den těch sedm měsíců.

Na základě čeho vás propustili?

Pomohla mi intervence kazašského ministerstva zahraničí. Mysleli si, že potom, co mě propustí, nebudu vypovídat. Kdyby se domnívali, že promluvím, nikdy by mě nepustili. Jejich chyba byla, že mě vůbec do lágru zavřeli. Rozhodl jsem se, že o tom budu mluvit před celým světem.

Kolik takových vězení v provincii Sin-ťiang je a kolik lidí v nich je?

V půlmilionovém městě Karamaj na severu Sin-ťiangu, kde jsem byl já, jsou tři takové tábory pro muže a dva pro ženy. V oblasti do dvaceti kilometrů od tohoto města jich dohromady bylo devět. V táboře, kde jsem byl já, se nacházelo pět tisíc lidí. V jedné cele žilo čtyřicet až padesát lidí na ploše zhruba dvacet metrů čtverečních.

Kdo jsou Ujgurové Středoasijský národ turkického původu, velmi blízký Uzbekům a Kazachům. Jejich počet se odhaduje na 12 až 15 milionů. Většina jich žije v severozápadní čínské provincii Sin-´tiang. Hlásí se k sunnitskému islámu. Stěžují si, že čínský režim se snaží vymazat jejich etnickou a náboženskou identitu.

Díky satelitním snímkům se zjistilo, že takových táborů dohromady existuje přes tři stovky, ne-li více. V roce 2016 byl zadržen celkem milion lidí.

Máte zprávy o tom, že tam lidé umírají?

Oficiální zprávy samozřejmě neexistují, ale ví se, že lidé tam prostě mizí a nevracejí se. V táboře, kde jsem byl já, umíralo týdně několik lidí. Policisté, kteří tábory hlídají, mají za úkol zamezit tomu, aby se jakékoliv informace o mrtvých dostaly ven a aby kdokoliv mrtvé viděl. Je to součást strategie, aby nikdo nevěděl, co se děje v táborech a aby o tom nikdo nemluvil.

Kdo jsou dozorci v těchto táborech?

Uvnitř jsou policisté, ochranu zvenku zajišťuje armáda.

Je cílem této snahy čínského režimu vymazat ujgurskou, muslimskou identitu obyvatel na západě země? Existují svědectví, že muslimové nesmějí nosit plnovous nebo dávat veřejně najevo příslušnost k náboženství.

Ne, režimu je ve skutečnosti jedno, jestli někdo nosí vousy. Ale cílem je dostat celou oblast pod kontrolu, ovládat všechny menšiny, vymýtit odlišnosti. Zavíráni jsou všichni napříč společenskými vrstvami. Vysokoškolští profesoři, dělníci, zemědělci. Zároveň jsou vězni důležitým zdrojem orgánů. Stav jejich orgánů je sledován a zapisován do elektronické databáze. Pokud ti lidé zemřou, jejich orgány jsou použity a prodávány na transplantace.

V každé domácnosti je povolen jen jeden nůž. Pod záminkou, že obyvatelé Sin-ťiangu nesmějí být ozbrojeni. V ulicích patrolují policisté a vojáci. Pokud nemáte povolení, daleko se nedostanete. Cestovat mezi městy je prakticky nemožné.

Když chcete natankovat u pumpy benzin, musíte se prokázat osobními doklady. Ale pokud někdo z vašich příbuzných je v táborech, nemáte nárok na benzin. Musíte mít povolení s razítkem, abyste ho dostali.

Jsou nějak omezeny modlitby v mešitách?

Skoro nikdo do mešit nechodí. Mnoho jich bylo v poslední době zbouráno, stejně tak jako kostely. V Urumči, což je hlavní město provincie Sin-ťiang, zbyly dvě mešity. Nejsou povoleny ani náboženské obřady při pohřbech. Kremace je povinná.

Můj otec zemřel v táboře. Policisté jej odnesli v noci a musel být pohřben bez jakéhokoliv obřadu.

Souvisí tato politika vůči menšinám s nástupem prezidenta Si Ťin-pchinga, který stojí v čele Číny od roku 2012?

Rozhodně. Si Ťin-pching soustředil veškerou moc ve svých rukou. Chová se jako císař.

Nejste zklamaný z toho, že muslimské země proti politice vůči Ujgurům neprotestují? Neprojevují více solidarity?

Bylo by iluzorní myslet si, že muslimské země by se nějak postavily Číně. Prvořadé jsou pro ně ekonomické zájmy. Čína na ně má vliv, tak se radši nevyjadřují. Když se 6. října konala v Ženevě na půdě OSN debata o lidských právech v Číně, většina zemí podporovala stanovisko režimu a tvrdila, že Čína žádné takové problémy nemá.

