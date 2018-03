Puigdemont zůstane ve vazbě v Německu. O případném vydání musí rozhodnout soud vyšší instance

před 42 minutami

Podle německých médií justice tento týden pravděpodobně o vydání katalánského politika ještě nerozhodne.

Berlín - Situace kolem obžalovaného katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta, který byl v neděli zadržen v Německu, podle spolkové vlády nezatěžuje vztahy se Španělskem. Rozhodnout o případném vydání pětapadesátiletého politika musí německá justice.

Okresní soud v severoněmeckém Neumünteru v pondělí oznámil, že Puigdemont zůstane do rozhodnutí soudu vyšší instance o případné extradici ve vazbě. Podle německých médií justice tento týden pravděpodobně o vydání katalánského politika ještě nerozhodne.

"Ne," odpověděl mluvčí vlády Steffen Seibert stroze na dotaz, jestli případ nezatěžuje vzájemné vztahy se Španělskem, kde v neděli kvůli zadržení Puigdemonta demonstrovaly desetitisíce Katalánců.

Seibert zdůraznil, že nyní je celá záležitost v rukou justice nejsevernější spolkové země Šlesvicka-Holštýnska, kde byl Puigdemont zadržen. "Španělsko je demokratický právní stát a přesvědčením německé vlády zůstává, že katalánský konflikt musí být vyřešen v rámci španělského právního a ústavního pořádku," nechal se také slyšet.

Mluvčí ministerstva vnitra Johannes Dimroth zase uvedl, že i Puigdemont má možnost ve spolkové republice požádat o azyl. Informaci o tom, že by tak učinil, ale nemá.

Puigdemont, který usiloval o nezávislost Katalánska, ve Španělsku čelí obžalobě ze vzpoury. Takový trestný čin sice německý právní řád nezná, podle zdejšího ministerstva spravedlnosti to ale neznamená, že by Puigdemont nemohl být vydán. Zásadní totiž není pojmenování trestného činu, ale jeho obsah. K vydání katalánského politika by tak zřejmě mohla stačit podobnost španělského trestného činu vzpoury s německým trestným činem velezrady.

Soud dnes musel nejprve přezkoumat Puigdemontovu totožnost a dále bude řešit také to, jestli politik bude muset do vydávací vazby. O případném vydání do Španělska ale zřejmě justice ve Šlesvicku-Holštýnsku tento týden nerozhodne. Zároveň by její rozhodování nemělo překročit obvyklou lhůtu 60 dní.

Okresní soud v Neumünsteru mezitím potvrdil, že bývalý katalánský zatím zůstane ve vazbě. "Vypadal klidně a vyrovnaně," řekl novinářům vrchní státní zástupce Georg Güntge na dotaz, jak Puigdemont před soudem působil.

S tím, že by Puigdemont mohl dočasně skončit v německé vazbě, počítal jako s jednou z variant jeho právník Jaume Alonso-Cuevillas. Řekl to katalánské televizi TV3 s tím, že chce prověřit všechny možnosti.

Někdejší katalánský premiér byl v Německu zadržen v neděli, když autem cestoval z Finska do Belgie, kde žije v exilu. Na návštěvě Finska byl vůdce katalánských separatistů od čtvrtka kvůli setkání se zákonodárci a účasti na konferenci. V severoevropské zemi jej zastihlo páteční rozhodnutí španělské justice, která ho spolu s 12 dalšími politiky obžalovala ze vzpoury.