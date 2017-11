Zatykač na Puigdemonta už je v Belgii. Katalánský expremiér může vydání do Španělska oddalovat

před 1 hodinou

Belgická prokuratura v sobotu potvrdila, že obdržela španělskou žádost o zadržení sesazeného katalánského premiéra Carlese Puigdemonta a čtyř exministrů jeho vlády. Ti nedávno odjeli do Belgie. Pokud se budou proti případnému schválení této žádosti belgickým soudem odvolávat, mohou vzdorovat vydání do Španělska až dva měsíce. Na prosinec jsou přitom v Katalánsku vypsané nové regionální volby.

Brusel/Madrid - Evropský zatykač vydaný soudem v Madridu musí nejprve prostudovat prvoinstanční belgický soud, jemuž chce prokuratura předat žádost během tohoto víkendu.

Soud poté rozhodne o zatčení pětice katalánských politiků či jejich setrvání na svobodě.

Belgické zákony umožňují nevyhovět evropskému zatykači, pokud existují obavy, že po zatčení může dojít k porušení základních práv. Všeobecně se ale očekává, že soud španělské žádosti vyhoví. Po rozhodnutí soudu začne běžet patnáctidenní odvolací lhůta.

Pokud by se Puigdemont a spol. souhlasnému verdiktu podvolili, mělo by vydání do Španělska proběhnout do deseti dalších dnů. Žádné vládní úřady nemají na rozdíl od jiných případů na vydávání vliv.

Puigdemontův právník Paul Bekaert ale v pátek prohlásil, že se hodlá odvolat. Případ pak dostane odvolací soud, který má na rozhodnutí dalších 15 dní.

Pokud nebudou politici ani s jeho verdiktem spokojeni, mohou využít stejnou lhůtu k podání stížnosti ke kasačnímu soudu. I jeho rozhodnutí musí padnout do 15 dnů. Další možnost, jak se soudní cestou bránit, obvinění politici nemají.

Celková doba, kterou může Carles Puigdemont a jeho exministři strávit v Belgii, je tedy až 60 dní. Může tak dojít k situaci, že nebudou přítomni ve Španělsku 21. prosince, kdy se mají konat předčasné katalánské volby vypsané Madridem.

Bývalý katalánský premiér už vyhlásil, že v nich chce kandidovat, i kdyby se nacházel v zahraničí.