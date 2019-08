Pryč ze sibiřského lágru. Sencov strádal v novodobém gulagu, přišel o zuby i vlasy

Ukrajinský režisér Oleh Sencov se příští týden patrně dostane na svobodu v rámci výměny vězňů, na které se domluvil Kyjev s Moskvou. Pro umělce vězněného Kremlem to znamená naději na návrat do normálního života. Téměř dva roky pobýval v drsných podmínkách vězeňské kolonie č. 8 na Sibiři.

Vězeňská kolonie, do které úřady Sencova přemístily již po několika předchozích přesunech v říjnu 2017, leží ve městě Labytnangi za polárním kruhem. Rusové jí přezdívají "polární medvěd".

Podle novináře a překladatele Libora Dvořáka, který se zaměřuje na dění v Rusku, funguje toto vězení jako lágr. Pro takové účely sloužilo už v době druhé světové války.

"Není to kamenný kriminál, jak je zvykem u nás. To, co tam po gulagu zůstalo, slouží dál," popisuje rusista Dvořák pro deník Aktuálně.cz.

Podle informací deníku Kyiv Post je vězení na západní Sibiři určené pouze pro muže, které soud poslal za mříže za spáchání závažných zločinů.

Oleh Sencov byl zadržen v květnu 2014, vojenský soud v Rostově na Donu ho později shledal vinným z přípravy teroristických útoků a poslal ho na dvacet let za mříže. Sencov se měl dopustit terorismu během ruské anexe Krymu, když se měl na tomto ukrajinském poloostrově pokusit podpálit dvě kanceláře.

Režisér rozhodnutí soudu označuje za vykonstruovaná, od začátku má podporu západních států, lidskoprávních organizací i jednotlivců. Ti všichni ale za jeho propuštění až dosud bojovali marně.

Pusté stepi, nucené práce

"Představuji si to jako pusté stepi, kde je všechno pokryto sněhem, a uprostřed jsou kasárna," popsala Sencovova matka pro server Hromadske, jak podle ní asi vypadá prostředí na Sibiři, ve kterém jejího syna drží. Podle novějších informací serveru 112 Ukraine syna jednou do měsíce zhruba na dvacet minut navštěvuje.

Podle americké neziskové organizace Free Russia Foundation jde o přísně střežený žalář o kapacitě přes 1600 lidí, ve kterém jsou trestanci nuceni pracovat dvanáct hodin denně. Práce zahrnují například výrobu ostnatých drátů, drůbežího pletiva nebo škvárobetonových tvárnic, píše organizace s tím, že dochází také k psychickému a fyzickému mučení vězňů.

"On (Sencov - pozn. red.) sám tvrdí, že zažil mučení, minimálně to psychické," dodává k tomu Libor Dvořák. A připomíná také Sencovův výrok ze srpna 2015, který zazněl během soudního líčení. "Mlátili mě rukama, nohama i speciálními věcmi, zatímco jsem stál, ležel a seděl. Bylo těžké vydržet sedět na židli, když vás mlátí holí. Dusili mě taškou a vyhrožovali znásilněním," popsal tehdy režisér praktiky, které musel strpět ze strany ruské tajné služby FSB krátce po zatčení v roce 2014. V té době ještě nepobýval ve vězení ve městě Labytnangi.

Padání zubů i vlasů

Sencovův právník Dmytro Dinze tvrdí, že pobyt v sibiřské vězeňské kolonii neprospíval ukrajinskému režisérovi i kvůli velkým mrazům. Podle něj Sencova sužovaly srdeční problémy.

Po pár měsících v tomto vězení, které se nachází přes tři tisíce kilometrů od režisérova rodného města Simferopolu na Krymu, prý také přišel o dva zuby a začaly mu padat vlasy.

Sencov navíc držel 145 dní dlouhou hladovkou. Usiloval jí o propuštění ukrajinských politických vězňů, režisér nejedl od poloviny května do začátku října.

"Oni sami (Sencovův právní tým - pozn. red.) tvrdí, že je na tom poměrně dobře. Fakt je, že hladovku držel loni, šlo ale o pomalu pět měsíců, což je strašné. Určitě takovou šílenou hladovkou nějak poznamenaný bude. Co jsem ale viděl jeho fotky z poslední doby, vypadal celkem dobře," dodává rusista Dvořák.

Sencov hladovku předčasně ukončil minulý rok na podzim, aby předešel tomu, že mu bude v cele podávána umělá výživa.

Výměna vězňů stále probíhá

O možné výměně Sencova a dalších ukrajinských vězňů za ruské se spekulovalo poté, co ruská média ve čtvrtek informovala, že režisér byl z vězení ve městě Labytnangi převezen do Moskvy.

Deník Vedomosti dal informaci o přemístění Sencova do souvislosti se středečním rozhodnutím kyjevského soudu podmínečně propustit z vazby novináře Kyryla Vyšynského, obviněného z vlastizrady spáchané v zájmu Ruska, za což mu hrozí 15 let vězení.

Výměna vězňů ale zatím nebyla dokončena. Podle agentury Interfax s odvoláním na dobře informovaného činitele stále není na svobodě ani Sencov. Podle tohoto zdroje se stále nachází ve speciálním bloku moskevské vazební věznice Butyrka.

Valentin Rybin, obhájce některých Rusů vězněných na Ukrajině, agentuře TASS v pátek řekl, že jeho klienti připravovaní k výměně jsou stále ve vazební věznici. Podle něj by se měla uskutečnit až v úterý. Už dříve také řekl, že by mohlo být propuštěno dvanáct občanů Ruska.

"Do Moskvy svezli také další ukrajinské vězně, kteří byli po různých venkovských kriminálech. Takže to je další symptom, že se to (výměna vězňů - pozn. red.) děje, i když není jasné, o jaký počet vězňů půjde. Přesné informace zatím nemá nikdo," říká Libor Dvořák.

Pokud by byla výměna mezi Ruskem a Ukrajinou úspěšně dokončena, půjde podle něj o velký precedent, který by mohl signalizovat zlepšení vztahů obou zemí.

Video: Stačilo málo a zastřelili mě. Lidé v Donbasu jsou zoufalí a bez naděje, líčí reportér