"Pryč odsud, náš vůdce přijde první." Severokorejci ponížili Lavrova s ruskou vládou

Ruské vládě v čele s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem se dostalo v severokorejské metropoli Pchjongjangu drsného zacházení. V době setkání prezidenta Vladimira Putina se severokorejským diktátorem se jeden z místních představitelů nerozpakoval a Rusy, kteří vstoupili do jednacího sálu před Kim Čong-unem, vyhodil.

Nicnetušící Lavrov, ministr obrany Bělousov, ministr zdravotnictví Muraško, šéf Roskosmosu Borisov, první místopředseda vlády Manturov a místopředseda vlády Saveljev přišli do sálu, aby se připravili na jednání se svými protějšky z KLDR.



V tu chválí Severokorejec přikázal, aby odešli zpět do haly. "Proč jsme sem přišli? Měli jste mě varovat hned…," rozčiloval se jeden z ruských představitelů. Severokorejec mu odvětil, že nejdřív musí do místnosti vstoupit jeho vůdce Kim Čong-un.

Ten mezitím podepsal s Putinem smlouvu o komplexním strategickém partnerství. "Nepochybuji o tom, že tato mocná smlouva podepsaná mezi našimi dvěma zeměmi bude velmi konstruktivní, perspektivní, přísně mírumilovná a obranná, zaměřená na prosazování a obranu základních zájmů lidu obou zemí, která bude hnací silou k urychlení vytváření nového, mnohonárodnostního světa bez nadvlády, podmanění, hegemonie a jednostranné moci," řekl po podpisu Kim.

Putin poté uvedl, že dohoda předpokládá vzájemnou pomoc obou států v případě agrese proti některému z nich. "Rusko na základě dohody nevylučuje vojensko-technologickou spolupráci s KLDR," řekl dále ruský prezident. Putin ocenil Severní Koreu za její podporu Ruska ve válce proti Ukrajině, která je podle šéfa Kremlu také "bojem proti imperialistické hegemonistické politice Spojených států a jejich satelitů".

Šéf Kremlu přijel na první návštěvu KLDR za posledních 24 let se slibem, že s izolovanou komunistickou zemí prohloubí obchodní a bezpečnostní vazby a podpoří ji v jejím odporu proti Spojeným státům. Washington a jeho spojenci mají podle agentury Reuters obavy, že Rusko by Severní Koreji mohlo pomoci s jejími raketovými a jadernými programy, které má zakázané na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

Podle amerických a jihokorejských činitelů Severní Korea dodává Rusku balistické střely a dělostřelecké granáty, které ruská armáda využívá ve válce na Ukrajině. Moskva a Pchjongjang to popírají.

