Opětovný příchod vlků do Nizozemska, kde byli před dvěma stoletími vyhubeni, byl považován za pohádkový návrat a úspěšný příběh ochrany přírody. Prvotní radost, kdy se vlčí pár v Nizozemsku v roce 2019 poprvé rozmnožil, ale zhořkla. Návrat predátora vyústil v útoky na hospodářská zvířata a v nechtěné střety s lidmi, což jen přiživilo existující napětí v nizozemské společnosti, napsala agentura AP.
Počty vlků stoupají po celé Evropě. V Nizozemsku je vlčí populace, odhadovaná na 150 kusů rozdělených do 15 smeček, drobná ve srovnání s řadou jiných zemí Evropské unie, kde vlci žijí déle.
Přesto se v této hustě obydlené zemi s 18 miliony obyvatel a vlivným zemědělským sektorem v hodnotě mnoha miliard eur vede obzvláště ožehavá debata o tom, do jaké míry může v unii chráněný vlk žít spolu s lidmi a hospodářskými zvířaty.
Mohlo by vás zajímat: Video zachytilo útok smečky vlků na stádo zubrů v Polsku
Smečky často zůstávají na svých teritoriích, osamělí vlci proti tomu mohou putovat po celé zemi. Sledovací údaje shromážděné odborníky uznávané univerzity ve Wageningenu ukazují, že jediný vlk překonal za tři měsíce přes 2500 kilometrů, dvakrát přeplaval velkou řeku a překročil několik dálnic.
Nizozemská vláda tento týden oznámila, že chce povolit odstřel několika vlků, aby předešla útokům na lidi a zvířata.
Útoky na ovce za miliony
Když Robertjan Feijen před asi deseti lety začal chovat ovce na venkovském severovýchodě Nizozemska, byli divocí vlci jen dávnou vzpomínkou.
Jeho ovce se pásly na polích a pastvinách, které se na zimu zaplavují, aby na nich vznikly rychlobruslařské ovály. Situace se ale rychle změnila. Od návratu vlků do Nizozemska přišel tento farmář během více než pěti desítek vlčích útoků o 250 až 300 ovcí.
Nejhorší ale podle něj je, když pomůže na svět jehněti, které pak vidí zmrzačené. „Nebo dokonce uhynulé a zcela rozsápané. A pak se rozhlédnete kolem a vidíte bojiště s mrtvými zvířaty v příkopech,“ přiblížil Feijen.
Výzkumníci z Wageningenu zaznamenali, že v loňském roce zabili vlci v Nizozemsku přes 3300 zvířat, téměř výhradně ovcí. Farmáře to přišlo na takřka 1,5 milionu eur (36,7 milionu korun).
Chovatelé mohou získat dotace na ochranná opatření, jako jsou elektrické ohradníky. Feijen ale řekl, že vládní podpora vůbec nepokryje jeho ztráty. Nyní se cítí nucen držet mnohé ovce ve stáji.
Fotografka Liesbeth van Asseltová žije 62 let poblíž lesa a vřesovišť, které obklopují středonizozemské město Epe, a zbožňuje procházky po stezkách ve stínu borovic a dubů. Tyto vycházky už nejsou jen bezstarostným odpočinkem.
I když jsou zprávy o útocích vlků na psy vzácné, tak van Asseltová nosí při venčení svého psa červenou píšťalku, aby vyplašila vlky, kteří se někdy zatoulají k pískovým cestám u její zahrady.
„Myslím, že vlky v Nizozemsku mít můžeme, ale ne u našich domů, v našich ulicích a zahradách,“ řekla van Asseltová.
Smuteční průvod za odstřeleného vlka
Nizozemskem, které bylo dlouho považováno za baštu tolerance, v posledních letech zmítají protesty farmářů rozhněvaných kvůli vládním plánům na snížení emisí dusíku.
V ulicích jsou i černě odění demonstranti, kteří chtějí zabránit městům v otevírání azylových středisek. Lidé také požadují činy v boji proti klimatickým změnám. Debata o vlcích tak otevřela další bod sváru.
V prosinci, když ochránci zvířat uspořádali symbolický smuteční průvod za jediného vlka, kterého nizozemské úřady povolily odstřelit, čelili od vesničanů výhrůžkám.
Aktivisté uvedli, že jeden z odpůrců na ně najel autem. Policie zasáhla, ale nikoho nezadržela. Zmíněný vlk, který od místních dostal přezdívku Bram, ohrožoval běžce a cyklisty a bylo mu připisováno pokousání dítěte v lese nedaleko univerzitního města Utrecht.
Téma vlků podle Maartena Jacobse, který je ve Wageningenu odborníkem na polarizaci společnosti, zneužívají provokatéři snažící se prohloubit rozpory ve společnosti.
„Rozpory tady už existovaly a polarizaci je třeba přiživovat, aby mohla dále růst,“ řekl. „A pak přišel vlk, který se pro takové přiživení stal skvělým,“ doplnil expert.
Park varuje návštěvníky, vlk napadl běžce
V turisticky oblíbeném národním parku De Hoge Veluwe v centrálním Nizozemsku může mít návrat vlka ničivý dopad na chráněnou krajinu vnitrozemských písečných dun.
Provozní šéf parku Jakob Leidekker ukazuje na bezpočet mladých sosen vyčnívajících z písečné pláně. Dříve tyto výhonky, než stačily zesílit, spásaly divoké ovce dovezené z Kypru a Korsiky. „Už tady nejsou, protože je zabili vlci. A jak je teď vidět, všechny borovice sílí,“ uvedl Leidekker.
V parku se nachází Muzeum Kröllerové-Müllerové s úchvatnou sbírkou obrazů Vincenta van Gogha a dalších uměleckých děl. Loni park navštívilo asi 570 tisíc lidí, mnozí z nich si projeli tamní lesy a duny na půjčovaných bílých kolech.
Návštěvníci nyní dostávají letáky s vysvětlením toho, jak se chovat, pokud se setkají s vlkem. Nejméně jeden vlk zaútočil na běžce a přiblížil se k návštěvníkům. Park usiloval o povolení použít zbraně na paintball, aby mohl vlka zaplašit. Než povolení obdržel, vlk zmizel.
Zatímco farmáři a další lidé si na návrat vlků stěžují, ochránci a aktivisté ho vítají. Organizace Natuurmonumenten uvedla, že zvíře považuje za obohacení přírody, zároveň ale poukazuje na velký význam spolupráce všech, aby soužití lidí a těchto zvířat provázelo jen minimum konfliktů.
I když vlci ohrožují park De Hoge Veluwe, jsou podle odborníků přínosem pro přírodu, neboť udržují velká zvířata, jako je vysoká zvěř, v pohybu a brání jejím přemnožení.
Vlkům se v Evropě daří. Evropská komise odhaduje, že jejich populace na kontinentu se za deset let zdvojnásobila na 20 300 jedinců v roce 2023.
Evropská unie v loňském roce kvůli hněvu z míst, kde vlci loví hospodářská zvířata, snížila status vlků z přísně chráněných na chráněné, čímž členským zemím poskytla prostor pro regulaci vlčí populace.
Nizozemsko chce v koordinaci s provinčními vládami povolit odstřel některých vlků. Někteří lidé v zemi ale ochranu vlků porušují. Zpráva konzultační společnosti EcoJust odhaduje, že od návratu vlků do Nizozemska zde bylo nelegálně zabito 41 kusů těchto psovitých šelem.
Vlci již podle zvířecího ekologa Hugha Jansmana z Wageningenu prokázali, že do nizozemské krajiny patří. „Největší výzva ale podle mě spočívá v tom, zda se jako lidé budeme chtít o krajinu dělit s predátorem - vlkem,“ dodal Jansman.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Rusko se brzy rozpadne, tvrdí armádní jestřáb. Putinovi radí, jak zabránit krveprolití
Vladimir Putin vede Rusko k zániku a měl by dobrovolně předat moc. Myslí si to třiaosmdesátiletý generálplukovník ve výslužbě Leonid Ivašov, který v minulosti zastával vysoké funkce v sovětské i ruské armádě. V rozhovoru pro projekt Perechvat Upravlenija přišel s varováním, že válka na Ukrajině rozkládá zemi zevnitř a k jejímu kolapsu by podle něj mohlo dojít už příští rok.
ŽIVĚ Překvapivý dopad války na Ukrajině. Rusové zakázali vývoz základní potraviny
Ruská vláda v pátek zakázala na půl roku vývoz pohanky. Krok odůvodnila snahou stabilizovat situaci na domácím trhu s potravinami. Pohanka patří v Rusku i na Ukrajině k základním potravinám a je neodmyslitelnou součástí jídelníčku. Loni bylo v Rusku oseto pohankou okolo 708 tisíc hektarů. Hlavním dovozcem ruské pohanky se letos stala Čína.
Končíte! Premiér vzpurné země posílá domů ruské pohraničníky a jede za Putinem
„Jsme vděční ruským pohraničníkům za to, že po všechny ty roky střežili naše hranice. Myslím si ale, že v nadcházejících letech budeme muset plně převzít odpovědnost za ochranu naší státní hranice,“ řekl po jednání vlády arménský premiér Nikol Pašinjan. Vrcholí tím odpoutávání Arménie od dosavadního ruského spojence.
„Tohle mi napsali.“ Ministr za Motoristy překvapil neznalostí, Vystrčil se do něj pustil
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v Senátu vysvětloval, proč česká novela stanoví pro sběr různých druhů baterií odlišná pravidla podle typu obce. „Omlouvám se, tohle mi napsali,“ řekl během debaty. „A četl jste ten zákon?“ reagoval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ministrovi vytkl, že se odvolával na požadavek, který evropské nařízení neobsahuje.
Tohle není legrace. Robopsy s puškami poslali proti lidem, nemají žádné zábrany
Robotické čtyřnohé stroje s připevněnými útočnými puškami se pohybují po chodbách a zdolávají schodiště po boku ozbrojených vojáků. Do boje proti haitským gangům je vyslal salvadorský prezident Nayib Bukele. Technologie jako z dystopické sci-fi ale budí vážné obavy, nepodléhá totiž etickým pravidlům.