První „zelený“ primátor v dějinách Mnichova. Bavorské volby vyvolaly senzaci

Bavorské hlavní město Mnichov bude mít poprvé v dějinách primátora ze strany Zelených. Bude jím 35letý Dominik Krause, vyplývá z výsledků dnešního druhého kola komunálních voleb. Současný primátor města Dieter Reiter uznal porážku. Jeho sociální demokracie (SPD) vládla bavorské metropoli nepřetržitě od roku 1984. Bavorská média označují výsledek za senzaci.
Krause získal 56,4 procenta hlasů, Reiter jen 43,6 procenta. Dosavadní šéf mnichovské radnice už uznal porážku a svému nástupci pogratuloval. "Zpackal jsem to, byla to moje vina," řekl svým příznivcům. Dodal, že dnešní den je posledním jeho politické kariéry. Primátorem byl Reiter 12 let. Na volebním večírku strany Zelených panovala podle agentury DPA bujará nálada.
První kolo komunálních voleb se v Bavorsku konalo před dvěma týdny. V Mnichově se do druhého kola probojovali z prvního místa Reiter a z druhého Krause, který byl dosud na radnici zástupcem primátora. Třetí kandidát, člen konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU) Clemens Baumgärtner, podpořil před dnešním druhým kolem Reitera.
V roce 2020 získal Reiter v prvním kole 47,9 procenta hlasů, v druhém pak 71,7 procenta. Jeho kampaň ale nyní ovlivnila kauza kolem jeho činnosti v dozorčí radě fotbalového klubu FC Bayern. Primátor se postu v radě minulý týden vzdal.
Mladý zelený politik Krause, který se otevřeně hlásí ke své homosexualitě, v kampani sliboval zlepšení dostupnosti bydlení a boj proti vysokým nájmům, které bavorskou metropoli trápí. Sliboval vnést "čerstvý vítr" do stojatých vod mnichovské politiky.
V Bavorsku, které má zhruba 13,3 milionu obyvatel, se o víkendu rozhodovalo o starostech a primátorech více než 250 obcí a měst a vedení 29 zemských okresů. Například v Norimberku podle všeho funkci obhájil primátor z CSU Marcus König, naopak v Augsburgu zřejmě dosavadní šéfka radnice Eva Weberová z CSU prohrála souboj s vyzývatelem z SPD Florianem Freundem.
