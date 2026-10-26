První zásah u laviny v sezóně. Slovenští záchranáři pomáhali zraněnému Čechovi

Záchranáři ve slovenské části Vysokých Tater v pondělí zasahovali u prvního sesuvu laviny v této sezoně. Pomáhali Čechovi, který při jejím uvolnění utrpěl zranění.
Dopoledne obdrželi záchranáři žádost o pomoc z oblasti Dlhého (Dlouhého) plesa. V ústí horské soutěsky se nacházela dvojice turistů, kteří chtěli vystoupat na Polský hřeben, ale špatně odbočili a sešli z trasy. V soutěsce nad nimi se uvolnila menší lavina.
Nezasypala je, ale při pádu ve skalnatém terénu 18letý muž české národnosti utrpěl bolestivé poranění dolní končetiny v oblasti stehna a pánve. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám k němu nemohl přiletět vrtulník, a tak za zraněným vyrazily po zemi dvě skupiny horských záchranářů.
Po ošetření ho záchranáři odnesli na nosítkách do chaty Sliezsky dom, odkud ho dále odvezlo terénní vozidlo horské služby. Na svých internetových stránkách o tom informuje horská záchranná služba.
ŽIVĚ Rusové bombardovali přístav Čornomorsk, zasáhli i loď s vojenským materiálem
Ruské ministerstvo obrany v ranním hlášení uvedlo, že v noci na Ukrajině útočilo na logistická střediska a energetickou infrastrukturu či na přístavy a plavidla, které ukrajinské síly využívají. Podle tohoto hlášení ruské síly zasáhly například přístav v černomořském městě Čornomorsk jižně od Oděsy a také nákladní loď, která mířila do Oděsy s vojenským materiálem.
Trump nabízí milion dolarů komukoliv, kdo nahlásí prokazatelný volební podvod
Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že každý, kdo nahlásí volební podvod a povede to k zatčení a odsouzení, bude odměněn jedním milionem dolarů (21,7 milionu Kč). Týká se to podle něj nadcházejících voleb v polovině funkčního období i minulých voleb do Kongresu. Šéf Bílého domu to napsal na své sociální síti Truth Social.
Sváteční plány Čechů může překazit počasí. Mapa ukazuje, kde ve středu zaprší
Pokud se chystáte využít středeční státní svátek k výletu, počítejte s tím, že počasí se během dne začne měnit. Česko čeká v následujících dnech poměrně teplé počasí s teplotami až 14 stupňů Celsia, ve středu se ale od západu postupně zatáhne a místy se může objevit déšť. V závěru týdne se pak podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) začne ochlazovat.
Pozvánku od Pavla dostali Klaus i Zeman. Na Hrad ale dorazí jen jeden
Pozvánku na oslavu státního svátku 28. října dostávají do Vladislavského sálu na Pražský hrad mimo jiné i bývalí prezidenti. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Jenže poslechnout si projev současné hlavy státu Petra Pavla přijde jen jeden z jeho předchůdců. Zatímco Václav Klaus plánuje dorazit i s manželkou Livií, Miloš Zeman opět udílení státních vyznamenání vynechá.
Alza chce dodávat léky do výdejních boxů. Ministr s tím má problém
Společnost Alza chce lidem dodávat léky na recept do svých výdejních boxů, využije k tomu plnou moc od pacienta. V pilotním provozu chce službu od pondělí umožnit vybraným zákazníkům v Praze a okolí, informovala v pondělí firma v tiskové zprávě. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) na dotaz ČTK uvedlo, že taková služba vykazuje znaky zásilkového výdeje léků na předpis, který zákon zatím neumožňuje.