Ohleduplností proti viru. Zodpovědní Japonci epidemii zvládají i bez přísných zákazů

Ačkoliv Japonsko leží nedaleko Číny, dokázalo si s šířením nákazy koronaviru poradit. Téměř 130milionová země hlásí "jen" bezmála 900 případů onemocnění.

Vláda navíc nepřistoupila k uzavření restaurací nebo obchodů, jaké například platí v Česku. Skromní a disciplinovaní Japonci epidemii i tak zvládají. "Asi jen těžko najít obyvatelstvo, které by si v tomto směru mohla jakákoliv vláda chválit víc," popisuje v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz český velvyslanec v Tokiu Martin Tomčo.

Hlavní město Tokio se navíc stále připravuje na pořádání olympijských her, které by se - pokud se kvůli pandemii neodloží - měly konat na konci července. "Veřejnost proti nim není. Je ale vzhledem k současné situaci přece jen nakloněna k posunutí her," říká k tomu Tomčo.

Japonsko původně figurovalo na webových stránkách českého ministerstva zdravotnictví mezi zeměmi kriticky ohroženými koronavirem. Dnes už ale na seznamu není. Podle českých turistů, s nimiž jsem hovořil, panuje nyní v Japonsku klid a v podstatě žádná omezení, takže o návratu do vlasti neuvažují a chtějí epidemii přečkat tam. Znamená to, že Japonci koronavirus zvládli?

Určitě zvládli první vlnu či nápor koronaviru. Poradili si s tím.

A důvod?

Japonci jsou velmi skromní lidé, kteří jsou schopni snášet i velký tlak a překonávat překážky. Jsou jako společnost tradičně dobře organizovaní, disciplinovaní. Roušky se tu nosí běžně. Když jsou lidé nemocní či nachlazení, automaticky si nasadí roušku. Takže bych ještě dodal, že jsou i velmi ohleduplní k ostatním. Výzvy, aby si lidé se sílícím koronavirem nasadili roušky, nebyly tedy vůbec potřeba. Udělali to kvůli svému zdraví i ti, co je normálně nenosí.

Asi jen těžko najít obyvatelstvo, které by si v tomto směru mohla jakákoliv vláda chválit víc. Japonci jsou přirozeně zodpovědní a plní vždy přesně všechny pokyny, které vydávají úřady.

A vy sám teď roušku nosíte?

Jakmile se objevily první případy onemocnění koronavirem, tak jsem ji nosil - na ulici anebo i v nákupním středisku. Teď, když se situace uklidnila, tak jen když jdu mezi větší skupinu lidí, jinak ne. Pečlivě ale dodržuji vzdálenost od ostatních. Mluvíme spolu ve chvíli, kdy jsem na jednání s evropskými kolegy, a každý pečlivě dbá na ten dvoumetrový distanc. Mnohem větší pozornost věnujeme i mytí rukou. Držíme se zkrátka a dobře zdejšího zvyku: pokud někdo cítí, že by mohl být jen trochu nachlazen či nemocen, automaticky si nasadí roušku.

Jaká teď v Japonsku platí omezení pohybu lidí?

Zrušeny byly větší akce. I bez toho se teď ale Japonci vyhýbají větším shlukům lidí. Mnohé ulice v Tokiu nejsou proto dnes nijak přeplněné, ale i v obchodech je méně lidí. Sportoviště jsou buď uzavřená a na těch otevřených je mnohem méně lidí. Život v Japonsku se zkrátka trochu zpomalil a lidé žijí klidnějším tempem, nijak tedy nepanikaří.

Znepokojení v rozhovorech s nimi si ale přece jen všímám. Jestli je totiž něco trápí, jsou to možné důsledky koronaviru pro japonskou ekonomiku. Ozdravnou či povzbuzující ekonomickou injekci si vláda hodně slibovala od olympijských her. Teď ale jejich konání není úplně jasné.

Jaký je váš odhad? Budou?

Tohle si vůbec netroufám tipovat. Vláda chce, aby proběhly v plánovaném termínu, a dělá vše pro to, aby se zdařily. Veřejnost proti nim není. Je ale vzhledem k současné situaci přece jen nakloněna k posunutí her.

Ale přesto to Japonci zvládají, jak říkáte.

Japonsko dostalo koronavirus pod kontrolu a nikdo tu nepropadá zoufalství či beznaději. Lidé jsou sice opatrnější, ale společnost funguje. Asie byla v posledních letech - na rozdíl od Evropy - vystavena několika případům šíření nákazy, takže i proto jsou Japonci zocelenější a připraveni.

V Praze se objevují případy, kdy restaurace nerespektují zákaz uzavření provozu, stejně tak metalurgická firma v Uničově, na který hygienici uvalili karanténu. Mohlo by se něco podobného stát v Japonsku?

Nevím, zda to lze srovnávat. Japonská vláda je při vydávání restrikcí a zákazů velmi opatrná. Dbá na zdraví lidí, ale i na to, aby nepoškodila ekonomiku. Zatím nepodnikla žádné kroky, které by uzavřely menší firmy či nějak omezily drobné podnikatele. Kabinet si je moc dobře vědom, že mnozí z nich by se už nemuseli vzpamatovat.

V Tokiu tedy nejsou zavřené restaurace. Jen je navštěvuje méně lidí. Lidé chodí normálně do práce a firmy fungují. Jejich vedení - zvláště pak restaurací - ovšem velmi dbají na to, aby se dodržovala přísná zdravotní nařízení.

Jak už jsem zmínil, japonská vláda je v poměrně komfortní situaci, protože zdejší společnost je natolik dobře organizovaná a uvědomělá, že respektuje všechny pokyny úřadů. Možná bychom našli nějaké excesy, já ale nevím, že by se nějaké řešily.

Kolik Čechů pobývá nyní v Japonsku?

Do registračního systému DROZD se přihlásilo 120 Čechů. O těchto lidech víme. Bude jich tu ale víc. Rád bych, aby se i oni zaregistrovali, abychom je mohli průběžně informovat. Například o omezení leteckých spojů, na což se čeští turisté nejvíce ptají. Snažíme se jim pomoci anebo je odkazujeme na letecké společnosti, s nimiž letí. Ty mají o svém provozu nejlepší přehled. Hlavní turistická sezona - tedy i období květu sakur - má ale teprve začít.

Turisté, s nimiž jsem hovořil, zvažují, že si v Japonsku pobyt prodlouží právě z důvodů, které jste uvedl. Jeden z nich mi řekl: "Když vidím, co se děje v Evropě, tak tu nejspíš zůstanu a přečkám epidemii raději v Japonsku než v Česku. Pořádek, žádná větší omezení, fungující země."

Nerad bych, aby má chvála Japonska vyzněla jako pozvánka k jeho návštěvě. Alespoň pro nejbližší dny ne. Za jiných okolností ale rozhodně ano - stojí to za to. Kvůli koronaviru a rušení leteckých linek by měli ovšem cestu sem přece jen zvážit.