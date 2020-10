Data: Covid zvýšil počet mrtvých proti průměru, v EU přibylo 170 000 úmrtí

Země Evropské unie zaregistrovaly od března do konce června bezmála o 170 000 více mrtvých, než činí průměr předchozích čtyř let. V pondělí o tom informoval evropský statistický úřad Eurostat. Nejvyšší počet nadprůměrných úmrtí evropské země zaznamenaly na konci března a na začátku dubna. V České republice byl nadprůměrný počet úmrtí zaznamenán od poloviny března do konce dubna a pak v červnu.

Při srovnávání měsíců, kdy se Evropa potýkala s první vlnou epidemie covidu-19, vycházel Eurostat z průměru počtu mrtvých v letech 2016 až 2019. V celé Evropské unii byl nadprůměrný počet mrtvých zaznamenán soustavně od začátku března do konce května. V červnu pak počet mrtvých klesl pod průměr předchozích čtyř let. Ve sledovaném období zemřelo v celé Evropské unii zhruba 1,7 milionu osob. Nejvyšší počet nadprůměrných úmrtí zaznamenalo Španělsko (48 000), následují Itálie (46 000) a Francie (30 000). Německo a Nizozemsko registrují shodně kolem 10 000 úmrtí více, než je průměr z let 2016 až 2019. Na dalších 21 členských zemí připadá 25 000 úmrtí navíc, informuje Eurostat, v jehož zprávě chybí údaje z Irska. "V některých částech Evropy byl rozdíl (v počtu úmrtí) ve srovnání s předchozími lety mimořádně vysoký," sdělil Eurostat. Jako příklad uvádí italský okres Bergamo, kde se v polovině března zvýšil počet úmrtí o 895 procent. V České republice zůstal celkový počet úmrtí za celé sledované období lehce nadprůměrný takřka ve všech krajích, jedinými výjimkami jsou Pardubický a Královéhradecký kraj, kde byl počet úmrtí pod střednědobým průměrem. Nejvíce nadprůměrných úmrtí připadá na skupiny lidí ve věku 70 a více let. Ti tvoří 96 procent těchto úmrtí.