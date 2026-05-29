Přeskočit na obsah
Benative
29. 5. Maxmilián
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

První trest za zásah dronem: Rumunsko vyhostí ruského diplomata a zavře konzulát

ČTK

Kvůli dopadu ruského dronu na obytný dům na jihovýchodě Rumunska, při němž byli v noci na dnešek zraněni dva lidé, se Bukurešť rozhodla uzavřít ruský generální konzulát ve městě Konstanca a konzula označit za personu non grata.

Law enforcement work on the site of an explosion at a residential block of flats following a drone hit in Galati
Kvůli incidentu s dronem si dnes také rumunské ministerstvo zahraničí předvolalo ruského velvyslance.Foto: Inquam Photos
Reklama

Oznámil to podle agentury Reuters rumunský prezident Nicušor Dan. Moskva už podle agentury AFP oznámila, že brzy přijme odvetné opatření, aniž by ho specifikovala. Kvůli incidentu s dronem si dnes také rumunské ministerstvo zahraničí předvolalo ruského velvyslance.

Připravujeme podrobnosti…

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Belgium Europe Summit
Belgium Europe Summit
Belgium Europe Summit

ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu

Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy visits Poland
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy visits Poland
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy visits Poland

Poláci zuří kvůli dekretu. Hněv na Zelenského spojil i politické rivaly

Nejvyšší polští představitelé se ostře ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podle něhož jednotka ukrajinských ozbrojených sil dostala čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Kontroverzní armáda za 2. světové války bojovala proti nacistům i Sovětům a má na svědomí brutální vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů na západě Ukrajiny.

Reklama
Law enforcement work on the site of an explosion at a residential block of flats following a drone hit in Galati
Law enforcement work on the site of an explosion at a residential block of flats following a drone hit in Galati
Law enforcement work on the site of an explosion at a residential block of flats following a drone hit in Galati

Ruská bojová hlavice udeřila na zapovězeném místě. Expert popisuje jedinečnost útoku

Rumunsko řeší bezprecedentní incident. Ruský dron s bojovou hlavicí dopadl v noci na pátek na obytný dům a zranil dva lidi. Co se přesně stalo, čím se událost liší od předchozích incidentů a jaké kroky nyní zvažuje Bukurešť? Aktuálně.cz přináší přehled otázek a odpovědí s komentářem bývalého náčelníka Generálního štábu AČR generála Jiřího Šedivého.

Reklama
Reklama
Reklama