První trest za zásah dronem: Rumunsko vyhostí ruského diplomata a zavře konzulát

Kvůli dopadu ruského dronu na obytný dům na jihovýchodě Rumunska, při němž byli v noci na dnešek zraněni dva lidé, se Bukurešť rozhodla uzavřít ruský generální konzulát ve městě Konstanca a konzula označit za personu non grata.
Oznámil to podle agentury Reuters rumunský prezident Nicušor Dan. Moskva už podle agentury AFP oznámila, že brzy přijme odvetné opatření, aniž by ho specifikovala. Kvůli incidentu s dronem si dnes také rumunské ministerstvo zahraničí předvolalo ruského velvyslance.
Připravujeme podrobnosti…
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.
Poláci zuří kvůli dekretu. Hněv na Zelenského spojil i politické rivaly
Nejvyšší polští představitelé se ostře ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podle něhož jednotka ukrajinských ozbrojených sil dostala čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Kontroverzní armáda za 2. světové války bojovala proti nacistům i Sovětům a má na svědomí brutální vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů na západě Ukrajiny.
Plíživý návrat Rusů? IIHF už oživuje jejich „bratra", krutě to mají odnést Švýcaři
Už déle než čtyři roky jsou Rusko a Bělorusko kvůli válce na Ukrajině odstaveny mimo světový hokej. Ve čtvrtfinálovém dni probíhajícího mistrovství světa však Mezinárodní hokejová federace IIHF přišla s nenápadným prohlášením, po kterém by se situace měla začít měnit.
„Lhůta již marně plynula.“ Proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo se žalobce neodvolá
Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku pražského městského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) podmínkou a peněžitým trestem. Serveru Seznam Zprávy to v pátek řekli mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala a mluvčí soudu Kateřina Eliášová.
Ruská bojová hlavice udeřila na zapovězeném místě. Expert popisuje jedinečnost útoku
Rumunsko řeší bezprecedentní incident. Ruský dron s bojovou hlavicí dopadl v noci na pátek na obytný dům a zranil dva lidi. Co se přesně stalo, čím se událost liší od předchozích incidentů a jaké kroky nyní zvažuje Bukurešť? Aktuálně.cz přináší přehled otázek a odpovědí s komentářem bývalého náčelníka Generálního štábu AČR generála Jiřího Šedivého.