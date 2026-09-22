První státní televize v USA? Trump spustil vlastní vysílání, ihned po spuštění bylo terčem kritiky

Pouhý den poté, co čtyři americké televize oznámily bojkot zpravodajství o americkém prezidentovi, Donald Trump spustil na platformě YouTube nepřetržité vysílání s názvem Trump TV. ABC, CBS, NBC a Fox News bojkotem reagovaly na to, že šéf Bílého domu minulý týden odebral akreditaci reportérům CNN, serveru Politico a MS NOW, protože nesouhlasil se způsobem, jakým informují o jeho administrativě.
Prvním videem na Trump TV byl v pondělí v sedm večer místního času záznam prezidentova projevu na Mount Rushmore z 3. července letošního roku.
„Sledujte nejdůležitější momenty Trumpovy administrativy na jednom místě,“ zněl popis streamu na YouTube.
„Nejlepší videa, důležité poznámky a sestřihy, které musíte vidět,. Streamují se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A aktualizují se v reálném čase. Zůstaňte informováni a mějte přehled o novinkách!“
Vysílání je dostupné i na oficiálních webových stránkách Bílého domu. Pod oknem rovněž běží informační pruh, který přináší další aktuality a prohlášení chválící Trumpovy kroky ve funkci prezidenta, informuje například web The Hill.
V tuto chvíli není jasné, zda bude Trump TV přenášet i živá vysílání z akcí za účasti prezidenta a jeho administrativy.
Upoutávka na prezidentovu televizi se objevila na platformě YouTube na kanálu Bílého domu. V klipu byly využity záběry postav z různých amerických seriálů – mimo jiné Simpsonovi, Griffinovi (Family Guy) a Spongebob – sledující s očekáváním obrazovku, na které mezitím blikal název Trump TV.
Vysílání terčem kritiky
Trump TV se ihned po svém spuštění stala terčem kritiky. Výrazně proti ní vystoupil například kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom.
„Nejprve vykázal z Bílého domu nezávislé zpravodajství. Nyní spouští něco, co je doslova státem řízenou televizí, aby se pokusil přehlušit fakt, že on i jeho zkorumpovaná administrativa selhávají před americkým lidem,“ napsal Newsom na síti X.
Další kritici přirovnávají Trumpovu televizi k médiím, jejichž otěže pevně v rukou drží stát – například v Rusku, KLDR nebo Číně.
Bývalá prezidentka Asociace zpravodajů Bílého domu (WHCA) Weijia Jiang v rozhovoru pro Fox News uvedla, že Spojené státy nemohou mít státní televizi. „Neexistence státních médií dělá Ameriku Amerikou,“ řekla Jiang.
Fox News je jednou ze čtyř televizí, které se do bojkotu zapojily, ačkoliv je stanice Trumpovi obvykle spíše nakloněná.
Solidarita a hromadný bojkot
Trump zakázal přístup třem zmíněným médiím – CNN, Politico a MS NOW – minulý týden v pátek. Tvrdí, že jeho krok nespustila žádná konkrétní událost. Novinářům v oválné pracovně řekl, že důvodem je „nahromadění článků psaných stylem fake news za poslední dva roky“.
Trojice médií pak společně podala v pondělí žalobu na Trumpovu administrativu. „Chceme ochránit svá práva vyplývající z prvního dodatku americké ústavy a obhájit princip, že vláda nerozhoduje o tom, o čem tisk informuje,“ uvedla média ve společném prohlášení.
Mohlo by vás také zajímat: Trumpovo energetické příměří nevydrželo ani den
Tisíce lidí se svezly v nové lanovce na Petřín. V provozu nebyla dva roky
Tisíce cestujících se v úterý svezly novou lanovkou na pražský Petřín, do provozu se lanová dráha vrátila po dvouleté rekonstrukci. Ráno u stanice lanovky na Újezdu čekala asi dvacítka lidí, nové vozy poprvé vyjely v 07:00.
Vyhrocený spor Pavla a Fica kvůli NATO. Ideální to není ani na osobní úrovni
Přestřelka mezi českým prezidentem Petrem Pavlem a slovenským premiérem Robertem Ficem zatěžuje vzájemné vztahy obou zemí. Výměna mezi politiky začala poté, co šéf slovenské vlády zpochybnil ochotu své země podílet se na kolektivní obraně v rámci NATO. Podle zdroje Aktuálně.cz z diplomacie je tu pak ještě jeden rozměr: Fico a Pavel si „prostě nesedli“.
Dohoda podepsána. Případně nezávislé Grónsko zůstane v NATO
Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen v úterý v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, které je autonomní součástí Dánského království.
Jeden turnaj, jeden stadion. Grónská liga žije fotbalovým unikátem
Takovou fotbalovou soutěž jinde na světě jen tak nenajdete. V Grónsku rozhodli o mistrovi během několika dní. A na jediném hřišti.
Moskevský soud poslal Čecha do vězení. Protestoval na Rudém náměstí
Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana, který uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Uvedly to v úterý agentury Interfax a TASS, podle nichž muž držel transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu.