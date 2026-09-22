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První státní televize v USA? Trump spustil vlastní vysílání, ihned po spuštění bylo terčem kritiky

Boris Drápal
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Pouhý den poté, co čtyři americké televize oznámily bojkot zpravodajství o americkém prezidentovi, Donald Trump spustil na platformě YouTube nepřetržité vysílání s názvem Trump TV. ABC, CBS, NBC a Fox News bojkotem reagovaly na to, že šéf Bílého domu minulý týden odebral akreditaci reportérům CNN, serveru Politico a MS NOW, protože nesouhlasil se způsobem, jakým informují o jeho administrativě.

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Trump zakázal přístup třem zmíněným médiím minulý týden v pátek. Tvrdí, že jeho krok nespustila žádná konkrétní událost. Na snímku jedna z tiskových konferencí v Oválné pracovněFoto: Shutterstock – Consolidated News Photos
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Prvním videem na Trump TV byl v pondělí v sedm večer místního času záznam prezidentova projevu na Mount Rushmore z 3. července letošního roku.

„Sledujte nejdůležitější momenty Trumpovy administrativy na jednom místě,“ zněl popis streamu na YouTube.

„Nejlepší videa, důležité poznámky a sestřihy, které musíte vidět,. Streamují se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A aktualizují se v reálném čase. Zůstaňte informováni a mějte přehled o novinkách!“

Vysílání je dostupné i na oficiálních webových stránkách Bílého domu. Pod oknem rovněž běží informační pruh, který přináší další aktuality a prohlášení chválící Trumpovy kroky ve funkci prezidenta, informuje například web The Hill.

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V tuto chvíli není jasné, zda bude Trump TV přenášet i živá vysílání z akcí za účasti prezidenta a jeho administrativy.

Upoutávka na prezidentovu televizi se objevila na platformě YouTube na kanálu Bílého domu. V klipu byly využity záběry postav z různých amerických seriálů – mimo jiné Simpsonovi, Griffinovi (Family Guy) a Spongebob – sledující s očekáváním obrazovku, na které mezitím blikal název Trump TV.

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Vysílání terčem kritiky

Trump TV se ihned po svém spuštění stala terčem kritiky. Výrazně proti ní vystoupil například kalifornský demokratický guvernér Gavin Newsom.

„Nejprve vykázal z Bílého domu nezávislé zpravodajství. Nyní spouští něco, co je doslova státem řízenou televizí, aby se pokusil přehlušit fakt, že on i jeho zkorumpovaná administrativa selhávají před americkým lidem,“ napsal Newsom na síti X.

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Další kritici přirovnávají Trumpovu televizi k médiím, jejichž otěže pevně v rukou drží stát – například v Rusku, KLDR nebo Číně.

Bývalá prezidentka Asociace zpravodajů Bílého domu (WHCA) Weijia Jiang v rozhovoru pro Fox News uvedla, že Spojené státy nemohou mít státní televizi. „Neexistence státních médií dělá Ameriku Amerikou,“ řekla Jiang.

Fox News je jednou ze čtyř televizí, které se do bojkotu zapojily, ačkoliv je stanice Trumpovi obvykle spíše nakloněná.

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Solidarita a hromadný bojkot

Trump zakázal přístup třem zmíněným médiím – CNN, Politico a MS NOW – minulý týden v pátek. Tvrdí, že jeho krok nespustila žádná konkrétní událost. Novinářům v oválné pracovně řekl, že důvodem je „nahromadění článků psaných stylem fake news za poslední dva roky“.

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Trojice médií pak společně podala v pondělí žalobu na Trumpovu administrativu. „Chceme ochránit svá práva vyplývající z prvního dodatku americké ústavy a obhájit princip, že vláda nerozhoduje o tom, o čem tisk informuje,“ uvedla média ve společném prohlášení.

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