před 1 hodinou

Britská konzervativní premiérka Theresa Mayová by v předčasných červnových volbách mohla v Dolní sněmovně získat drtivou většinu 114 poslanců. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury YouGov pro středeční vydání deníku The Times. V 650 členné sněmovně Konzervativní strana podle sondáže YouGov může získat 382 křesel, zatímco hlavní opoziční rival Labouristická strana 179 mandátů. Dalších 56 křesel připadne Skotské národní straně, deset liberálním demokratům a 23 mandátů ostatním stranám, uvádí průzkum. Rozhodnutí uspořádat předčasné volby oznámila Mayová nečekaně v úterý. Svůj krok zdůvodnila nejednotou současného parlamentu v otázkách chystaného odchodu Británie z Evropské unie.

