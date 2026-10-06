První případ eboly v Keni. Nakažený, který přijel z Konga, zemřel

Keňa v úterý potvrdila svůj první případ eboly. Nakaženým byl keňský občan, který dlouhodobě žil v Kongu. Muž podle keňského ministra zdravotnictví Adena Dualeho v sobotu přicestoval přes Ugandu do keňského hlavního města Nairobi. V pondělí ale zemřel.
Zdravotní úřady zatím identifikovaly 28 lidí, kteří přišli se zemřelým do kontaktu. Jsou mezi nimi členové jeho rodiny a zdravotníci. Úřady zároveň vyhlásily v zemi zvýšenou pohotovost a sledují, zda se neobjeví další případy.
Muž po příjezdu do Nairobi začal mít příznaky odpovídající krvácivé horečce. Následný test na virus byl pozitivní. Podle AP byl převezen do izolace a léčen v nemocnici v Nairobi.
Keňa sousedí s Ugandou, kam se epidemie z Konga dříve také rozšířila. Uganda zaznamenala 20 případů nákazy a dvě úmrtí. V srpnu ale Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila konec výskytu eboly v Ugandě.
Nynější epidemie, kterou úřady vyhlásily v polovině května, je způsobena virem Bundibugyo, proti kterému neexistuje specifická léčba ani vakcína. Podle Reuters se v Kongu dosud nedaří nemoc dostat pod kontrolu – v zemi bylo zaznamenáno více než 8 tisíc případů nákazy a přes 4 tisíce úmrtí.
Ebola se šíří přímým kontaktem s tělními tekutinami nakažených lidí, a to i po jejich smrti. Mezi její příznaky patří horečka, zvracení a průjem, v těžkých případech může nemoc způsobit vnitřní i vnější krvácení.
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