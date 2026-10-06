Přeskočit na obsah
Benative
6. 10. Hanuš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

První případ eboly v Keni. Nakažený, který přijel z Konga, zemřel

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Keňa v úterý potvrdila svůj první případ eboly. Nakaženým byl keňský občan, který dlouhodobě žil v Kongu. Muž podle keňského ministra zdravotnictví Adena Dualeho v sobotu přicestoval přes Ugandu do keňského hlavního města Nairobi. V pondělí ale zemřel.

FILE PHOTO: A day in the life of Congo's overstretched Ebola surveillance teams
Členové místního týmu civilní ochrany, který pomáhá omezovat šíření viru Ebola a zajišťovat bezpečné a rychlé pohřby. Demokratická republika Kongo, 10. července 2026, Archivní foto.Foto: REUTERS – Gradel Muyisa Mumbere
Reklama

Zdravotní úřady zatím identifikovaly 28 lidí, kteří přišli se zemřelým do kontaktu. Jsou mezi nimi členové jeho rodiny a zdravotníci. Úřady zároveň vyhlásily v zemi zvýšenou pohotovost a sledují, zda se neobjeví další případy.

Muž po příjezdu do Nairobi začal mít příznaky odpovídající krvácivé horečce. Následný test na virus byl pozitivní. Podle AP byl převezen do izolace a léčen v nemocnici v Nairobi.

Související

Keňa sousedí s Ugandou, kam se epidemie z Konga dříve také rozšířila. Uganda zaznamenala 20 případů nákazy a dvě úmrtí. V srpnu ale Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila konec výskytu eboly v Ugandě.

Nynější epidemie, kterou úřady vyhlásily v polovině května, je způsobena virem Bundibugyo, proti kterému neexistuje specifická léčba ani vakcína. Podle Reuters se v Kongu dosud nedaří nemoc dostat pod kontrolu – v zemi bylo zaznamenáno více než 8 tisíc případů nákazy a přes 4 tisíce úmrtí.

Reklama
Reklama

Ebola se šíří přímým kontaktem s tělními tekutinami nakažených lidí, a to i po jejich smrti. Mezi její příznaky patří horečka, zvracení a průjem, v těžkých případech může nemoc způsobit vnitřní i vnější krvácení.

Mohly by vás také zajímat: Tečka: Proč naslouchat kritikům Babiše a Okamury. A slova Ukrajinky i bojovnice za děti

Tečka: Proč naslouchat kritikům Babiše a Okamury. A slova Ukrajinky i bojovnice za děti | Video: Aktuálně.cz
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik, volební místnost, urna, obálka
Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik, volební místnost, urna, obálka
Eva Pavlová, manželka prezidenta, Petr Pavel, prezident, politik, volební místnost, urna, obálka

Po prezidentovi otazník i nad Pavlovou. První dáma si rýpla do pravidel, Hrad mlčí

U prezidenta Petra Pavla už je téměř jasné, že letos k volební urně nedorazí, otazník ale visí i nad jeho manželkou Evou Pavlovou. Spekuluje se, že je stejně jako prezident na plánované zahraniční dovolené. Aktuálně.cz se na její plán opakovaně ptalo jejího kabinetu. První dáma se k blížícím volbám vyjádřila sama – a ostře se opřela do volebních pravidel.

Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow
Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow
Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow

Panika! Rusové Putinovi nevěří, bojí se moru, hlásí Just z Moskvy

Rusko zachvátila panika z moru. „Rusové se bojí a oficiálním vyjádřením nevěří,“ popisuje obavy z moru v Moskvě spolupracovník Aktuálně.cz v ruském hlavním městě Jiří Just. Panika propukla poté, co podle oficiálních informací kvůli „plicní nákaze nejasného původu“ zemřela osmadvacetiletá pracovnice Irkutského protimorového ústavu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama