První prezidentské volby po deseti letech. Lidé na Haiti půjdou k volebním urnám v prosinci

První prezidentské volby na Haiti po deseti letech by se měly uskutečnit letos 13. prosince. Nové datum voleb dnes podle agentury Reuters stanovila haitská volební rada. Podle dřívějších plánů se měly volby konat na konci srpna. Haiti ale z velké části už řadu let ovládají zločinecké gangy, což komplikuje i realizaci hlasování.
Podle pondělního oznámení volební rady by se měly 13. prosince konat parlamentní volby a také první kolo prezidentských voleb, jejichž druhé kolo je nově stanoveno na 21. února příštího roku. Rada ale zdůraznila, že dodržení harmonogramu závisí na zajištění bezpečnosti a peněz pro volby.
Už začátkem tohoto měsíce volební rada uvedla, že zahájila registraci voličů a školení volebních bezpečnostních agentů. Zveřejnila také seznam více než 300 politických stran schválených k účasti ve volbách.
Asi 12 procent ze zhruba 11 milionů obyvatel Haiti je vysídlených. Kontrolu nad většinou metropole Port-au-Prince, kde žije asi čtvrtina obyvatel země, a také nad dalšími regiony ve státě mají ozbrojené gangy, zejména uskupení Viv Ansanm. I to usiluje o politické uznání, ačkoliv Spojené státy ho označily za teroristickou organizaci kvůli únosům, vraždám či obchodu se zbraněmi a drogami.
Haiti má úřadující vládu, jejíhož předsedu jmenovala přechodná prezidentská rada. Země totiž nemá ani funkční parlament. Poslední parlamentní volby, stejně jako ty prezidentské, se tam konaly v roce 2016.
Moc gangů na Haiti zesílila poté, co v červenci 2021 komando kolumbijských žoldnéřů zabilo prezidenta Jovenela Moïseho. Akci zosnovala zřejmě skupina místních politiků a podnikatelů.
V únoru 2024 se gangy na Haiti sdružily do aliance Viv Ansanm, jíž se podařilo přimět k rezignaci premiéra Ariela Henryho, který byl od vraždy Moïseho zároveň prezidentem. Poté regionální sdružení zemí CARICOM dohodlo plán přechodné vlády pro Haiti, na jehož základě se v dubnu 2024 ujala prezidentských funkcí přechodná rada. Ta pak vytvořila orgán, který je pověřen uspořádáním voleb.
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