První pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Slavnostně ho odhalil Karel III.

před 3 hodinami
Král Karel III. odhalením pomníku vzdávajícímu hold britským LGBT+ vojákům poprvé ve funkci oficiálně podpořil tuto komunitu, píše BBC. Monarcha, který je zároveň hlavou britských ozbrojených sil, položil v pondělí u monumentu květiny, uvedla agentura AP. Členové LGBT+ komunity měli až do roku 2000 zakázáno v britské armádě sloužit.
Britský král Karel III.
Britský král Karel III. | Foto: Reuters

Vojenská charita Fighting with Pride (Bojujeme s hrdostí) zastupující členy LGBT+ komunity uvedla, že nový monument představuje významný krok k uznání služby vojáků z této komunity a obětí, které museli přinést. Ceremoniálu v Národním památníku poblíž Birminghamu, kde mají své pamětní místo také českoslovenští veteráni, se podle AP zúčastnilo mnoho současných i bývalých členů ozbrojených sil.

Nový pomník zdobí podle serveru BBC bronzová plastika připomínající pomačkaný kus papíru. Na něm jsou zachycena slova z osobní korespondence vojáků, kterou úřady také používaly k jejich usvědčení. Monument vzdává hold jak současným LGBT+ vojákům, tak veteránům z této komunity.

Zákon zakazující homosexuálům a transgenderovým lidem sloužit v britské armádě platil od roku 1967. Na jeho základě označovaly úřady lidi, o kterých si myslely, že k této komunitě patří, za nezpůsobilé k výkonu služby, což vedlo k jejich vyloučení z ozbrojených sil. Některé vojáky zbavily úřady medailí nebo je připravily o nárok na důchod a mnozí z nich se celá desetiletí potýkali s předsudky.

Vláda tento zákon zrušila po rozsudku Evropského soudu pro lidská práva z roku 1999. V roce 2023 se tehdejší premiér Rishi Sunak za tuto legislativu formálně omluvil a označil ji za "děsivé selhání britského státu". Stát také zavedl kompenzační program, díky kterému veteráni propuštění z armády kvůli své orientaci nebo identitě mohli získat až 70 000 liber (přibližně 1,9 milionu Kč).

 
