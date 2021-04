První obviněný z výtržníků v Kapitolu přiznal vinu, chce nižší trest

Člen americké krajně pravicové organizace Oathkeepers (Strážci přísahy) Jon Ryan Schaffer se jako první člověk stíhaný v souvislosti s lednovými nepokoji ve washingtonském Kapitolu přiznal k činům, z nichž jej obvinila prokuratura.

Podporovatelé Donalda Trumpa vtrhli do budovy Kapitolu. | Foto: Reuters

Schaffer přitom souhlasil, že bude spolupracovat s vyšetřovateli ve snaze zajistit si nižší trest. Ministerstvo spravedlnosti nyní zvažuje, že jej zařadí do programu na ochranu svědků, oznámil podle agentury Reuters soudce Amit Mehta.

Podle agentury Reuters je úvaha ministerstva znamením toho, že prokuratura Schaffera považuje za cenného spolupracovníka při vyšetřování činnosti extremistických skupin a jednotlivců, kteří se 6. ledna zúčastnili útoku na Kongres. Zákonodárci v budově zrovna jednali o formálním potvrzení výhry demokrata Joea Bidena v prezidentských volbách. Tehdejší prezident Donald Trump však neustále bez předložení důkazů tvrdil, že Biden vyhrál podvodem.

Schaffer, který je Trumpovým podporovatelem, se přiznal k tomu, že bez povolení vnikl do budovy s omezeným přístupem a že při tom použil pepřový sprej proti jednomu ze členů ochranky Kapitolu. Při nepokojích na sobě měl typ vesty používaný armádou a kšiltovku s nápisem "doživotní člen Oathkeepers". Vyšetřovatelům se rovněž přiznal, že je jedním ze zakladatelů této extremistické skupiny, která se otevřeně hlásí k násilí.

Schaffer nečelil obviněním ve velké kauze vedené proti několika členům organizace Oathkeepers, kteří podle prokuratury spolupracovali přímo s cílem zablokovat potvrzení Bidenovy výhry. Tento případ je podle Reuters tím největším a nejvážnějším, kterým se vyšetřovatelé po nepokojích zabývali.

Úřady tvrdí, že lidé obvinění v této kauze přijeli do Washingtonu připraveni na násilné střety s jasným úmyslem zabránit demokratickému procesu. Měli oblečení a helmy používané armádou a někteří z nich údajně diskutovali o nutnosti umístit za městem "jednotky rychlé reakce" pro případ, že by při potyčce v sídle Kongresu byly potřeba zbraně.

Kytarista heavymetalové kapely Iced Earth Schaffer se vyšetřovatelům přiznal, že byl jedním z prvních, kteří do Kapitolu vtrhli poté, co dav rozrazil vstupní dveře střežené policií. Podle soudních dokumentů "je dlouhodobým vyznavačem krajně pravicových extremistických názorů" a v minulosti hovořil o federální vládě jako o zločineckém podniku. Schaffer se sám udal Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) poté, co vyšetřovatelé vydali jeho fotku v rubrice hledaných osob.

V souvislosti s nepokoji, kvůli nimž přišlo o život pět lidí, stíhají úřady dohromady přes 370 lidí. Ministerstvo spravedlnosti přitom uvedlo, že se snaží získat přiznání viny a příslib spolupráce výměnou za lepší podmínky trestu i od dalších obviněných.

Video: Záběry z Kapitolu ukazují děsivou převahu vzbouřenců a bezmoc policistů.