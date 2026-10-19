První na světě. Vypadá to jako sci-fi, ale je to realita. Tohle se Ukrajincům povedlo

Visel v postroji pod dronem. Ukrajinská 92. brigáda zveřejnila video evakuace vojáka, který byl dlouho sám na pozici u fronty
Historicky první evakuaci vojáka z první linie pomocí dronu provedla ukrajinská 92. útočná brigáda. Devětačtyřicetiletý voják jménem Konstantin po zabití svého spolubojovníka sám bránil pozici v Charkovské oblasti, když byl raněn do obou nohou. Kvůli hustému zaminování a aktivitě nepřátelských dronů ho nebylo možné evakuovat po zemi.
Konstantin i přes své zranění držel pozici a odmítal ruské nabídky ke kapitulaci.
Situaci popsal ukrajinskému webu censor.net: „Rusové si sehnali reproduktor a vyvíjeli na mě psychický nátlak. Pamatuji si to slovo od slova, protože ta nahrávka se přehrávala pořád dokola: ‚Bratře, víme, že jsi tady. Tvoji soudruzi ti nepomůžou. Slyšel jsi tu explozi? Další by tě mohla zasáhnout. Bílá lucerna tě vyvede ven. A pak – zajetí, výměna a domov!‘,“ popsal psychologickou hru nepřátel.
„Věděli, že jsem poslední muž a že jsem už přišel o svého kamaráda a bránil tu pozici sám. Prostě jsem zakřičel: ‚Ruská válečná lodi, jděte do…‘ A to bylo všechno. Potom shodili dvě protitankové miny…,“ říká s narážkou na obránce Hadího ostrova, které ruská válečná loď vyzývala ke kapitulaci a jejichž citovaná odpověď se stala symbolem ukrajinské odvahy.
Konstantin tak bojoval dál. Zásobovací dron mu shazoval vodu, potraviny, munici a léky. „Kde jsem na to vzal sílu a jak jsem to vydržel? Nevím, Bůh mi pomohl,“ vysvětlil později Konstantin.
Roboti selhali, nastoupil dron
O operaci v pondělí také na Telegramu informovala samostatná 92. útočná brigáda Ivana Sirka i firma, která stroj vyvinula. Vojáka se pokoušeli evakuovat několika způsoby včetně použití pozemních robotických systémů. Všechny pokusy ale dopadly neúspěšně.
Nakonec tak došlo na těžkou hexakoptéru od ukrajinského výrobce Gurzuf Defence, který se zaměřuje na výrobu bezposádkových útočných systémů určených k operacím na frontě.
Firma zároveň informovala, že evakuace zraněného trvala něco přes jednu hodinu a 14 minut a dron Ajudag-6 během ní uletěl 62 kilometrů. „Těžké drony dosud dopravovaly na frontovou linii munici a náklad. Nyní však ukrajinská armáda dokázala, že je schopna z bojiště přivést to nejcennější – lidi,“ uvedla firma.
„Naši specialisté v úzké spolupráci s výrobcem implementovali technická řešení, díky nimž byl stroj schopen provést evakuaci, udržet si stabilitu ve vzduchu, aniž by raněného vyklopil,“ uvedl voják s přezdívkou Napalm, velitel družstva a programátor roty bezpilotních pozemních systémů 92. samostatné útočné brigády. „Toto je historická událost, alespoň pro naši jednotku,“ dodal.
„Kus chlapa“ evakuoval dron za 14 minut
Dron ovládal operátor bezpilotních letounů z 30. samostatné mechanizované brigády. Zraněný voják byl „kus chlapa“, podotkl Napalm. Při přesunu s ním byli jeho zachránci neustále ve spojení a nepřetržitě sledovali i situaci ve vzduchu.
Evakuaci na závěsném sedátku přestál v pořádku a v současné době podstupuje léčbu a rehabilitaci.
Nápad přímo ze zákopů
Původně se přitom hovořilo o evakuaci dronem společnosti SkyFall, který byl pro tyto účely vyvinut. „Nápad přišel přímo z fronty, ze zákopů,“ uvedl mluvčí společnosti SkyFall, jehož totožnost nebyla z bezpečnostních důvodů zveřejněna.
S požadavkem na vývoj dronu přišel podle společnosti jeden z nejznámějších ukrajinských frontových velitelů a známý inovátor, velitel 475. samostatného útočného pluku s krycím jménem Flint. Zakladateli SkyFall navrhl vytvořit prostředek, který by dokázal evakuovat raněné vojáky, aniž by bylo nutné riskovat životy zdravotníků.
Evakuace zraněných je totiž mimořádně nebezpečná, informuje zpravodajský deník Ukrajinska pravda. Vozidla i pozemní robotické systémy se stávají terčem ruských dronů a jejich pohyb komplikují zničené silnice, minová pole a krátery.
Takzvaná zóna smrti, tedy oblast pod neustálou hrozbou dronových a dělostřeleckých útoků, dnes sahá až 15 kilometrů od frontové linie. Pozemním robotům přitom může cesta ke zraněnému trvat dvě až tři hodiny. Jsou to navíc pomalé a poruchové stroje, které jsou snadným cílem dronů.
Použití dronů k evakuaci by tak tuto dobu mohlo výrazně zkrátit. Dron má dolet 15 kilometrů jedním směrem a maximální rychlost 105 kilometrů za hodinu. Desetikilometrovou vzdálenost tak při běžné cestovní rychlosti 65 v hodině překoná přibližně za devět minut.
Jeho šest masivních vrtulí dokáže unést až 150 kilogramů, což postačuje k přepravě zraněného vojáka i s výstrojí. Příprava stroje k letu zabere přibližně deset minut.
Ovládání přes Starlink
Dron operátor ovládá na dálku prostřednictvím satelitní sítě Starlink nebo vlastního komunikačního systému L-Link. Díky funkcím využívajícím umělou inteligenci by měl zvládat také prostředí s rušeným signálem GPS.
Podle výrobce dokáže při úplné ztrátě spojení samostatně naplánovat návrat do bezpečné oblasti. Termovizní kamery mu umožňují operovat i v noci a konstrukce počítá s provozem i za nepříznivého počasí.
Zajímavostí je vlastní obranný systém proti nepřátelským FPV dronům. Dron typu StarGate například dokáže vystřelit speciální síť, která má přibližující se dron zachytit a vychýlit z jeho dráhy. Funkčnost tohoto řešení společnost předvedla také během demonstrace pro novináře.