Nevládní organizace Survival International v úterý zveřejnila snímky skupiny z domorodého kmene z brazilské Amazonie, který žije izolovaně v deštném pralese. Asi 20 jeho členů se podařilo vyfotografovat poprvé po zhruba 30 letech, když sami vyšli požádat sousední kmen o jídlo, informovaly ve středu deník El País a agentura AP.
Podle organizace Survival International, která sídlí v Londýně a bojuje za práva domorodých národů, jsou členové kmene Awá zkušení lovci a sběrači. V posledních letech ale mají čím dál méně potravy kvůli nelegální těžbě a kácení lesů v Amazonii.
Toto pondělí asi 20 mužů, žen i dětí kmene Awá vyšlo z pralesa, aby požádali o sladké brambory. Někteří, zejména starší lidé a děti, vypadali vyhuble. Poté se opět vrátili na své území, kde žijí izolovaně od okolního světa. Neobvyklá událost se stala ve státě Maranhao na severovýchodě Brazílie.
„K ničemu podobnému v nedávné historii nedošlo, rozhodně ne v posledních několika desetiletích,“ uvedla organizace Survival International.
Podle Caroline Pearceové z této organizace jsou příslušníci kmene Awá vystaveni extrémnímu tlaku, jelikož na jejich území ze všech stran pronikají nelegální těžaři dřeva. „Tím jsou členové kmene vytlačováni na stále menší území,“ dodala Pearceová.
V Jižní Americe, Asii a Tichomoří je podle Survival International na dvě stovky izolovaných domorodých kmenů, z toho asi 90 procent je v Amazonii. Více než stovka jich žije právě v Brazílii.
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