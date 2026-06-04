První červená karta pro mistrovství světa. Učitelé poslali fotbalové hvězdy k zemi

V Mexiku probíhají násilné demonstrace učitelů, ničí makety fotbalistů a chtějí narušit MS ve fotbale.
Tisíce mexických učitelů vyšly do ulic hlavního města a svůj hněv obrátily proti symbolům Mistrovství světa ve fotbale 2026. Strhávali a zapalovali fotbalové instalace. Hrozí, že bez dohody s vládou o vyšších mzdách a reformě penzijního systému naruší přípravy a průběh jednoho z nejsledovanějších sportovních svátků planety.
Členové mexických učitelských odborů ochromili dopravu v centru Mexico City. Jen několik dní před zahájením mistrovství světa ve fotbale strhávali obří makety fotbalistů, rvali z nich oblečení a zapalovali je přímo na hlavní třídě Paseo de la Reforma.
Protestující, kteří požadují zvýšení platů a zrušení penzijních zákonů, pálili také fotbalové míče a zablokovali přístupové cesty na historické náměstí Zócalo a k Národnímu paláci.
Kvůli blokádě musela mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová přesunout své plánované jednání se Španělskem na platformu Zoom.
Učitelé ostře kritizují úřady za uzavření náměstí, které má hostit fotbalový festival pro fanoušky, a hrozí narušením šampionátu heslem, že bez vyřešení jejich situace se fotbalový míč nerozehraje.
Chaos v hlavním městě vypukl po pondělním střetu, při kterém pořádková policie nasadila proti pochodujícím učitelům slzný plyn a gumové projektily, což vedlo ke zranění pěti demonstrantů.
Vedení odborů uvedlo, že jeden z učitelů při zásahu přišel o oko, zatímco městské úřady použití gumových projektilů i slzného plynu odmítají. Nespokojení učitelé v protestech pokračují a obviňují vládu, že dává přednost zájmům velkých korporací stojících za fotbalovým šampionátem před právy pracujících.