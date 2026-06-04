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Zahraničí

První červená karta pro mistrovství světa. Učitelé poslali fotbalové hvězdy k zemi

V Mexiku probíhají násilné demonstrace učitelů, ničí makety fotbalistů a chtějí narušit MS ve fotbale.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Tisíce mexických učitelů vyšly do ulic hlavního města a svůj hněv obrátily proti symbolům Mistrovství světa ve fotbale 2026. Strhávali a zapalovali fotbalové instalace. Hrozí, že bez dohody s vládou o vyšších mzdách a reformě penzijního systému naruší přípravy a průběh jednoho z nejsledovanějších sportovních svátků planety.

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Členové mexických učitelských odborů ochromili dopravu v centru Mexico City. Jen několik dní před zahájením mistrovství světa ve fotbale strhávali obří makety fotbalistů, rvali z nich oblečení a zapalovali je přímo na hlavní třídě Paseo de la Reforma.

Členové mexických učitelských odborů ochromili dopravu v centru Mexico City.
Členové mexických učitelských odborů ochromili dopravu v centru Mexico City. Foto: REUTERS

Protestující, kteří požadují zvýšení platů a zrušení penzijních zákonů, pálili také fotbalové míče a zablokovali přístupové cesty na historické náměstí Zócalo a k Národnímu paláci.

Kvůli blokádě musela mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová přesunout své plánované jednání se Španělskem na platformu Zoom.

Některé figuríny skončily rozbité na zemi, další protestující polévali barvou a ničili.
Teachers from Mexico's CNTE union protest for higher wages, in Mexico City
Demonstranti ochromili dopravu v centru metropole a zablokovali několik klíčových ulic.
Teachers from Mexico's CNTE union march for higher wages, in Mexico City
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Učitelé ostře kritizují úřady za uzavření náměstí, které má hostit fotbalový festival pro fanoušky, a hrozí narušením šampionátu heslem, že bez vyřešení jejich situace se fotbalový míč nerozehraje.

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Chaos v hlavním městě vypukl po pondělním střetu, při kterém pořádková policie nasadila proti pochodujícím učitelům slzný plyn a gumové projektily, což vedlo ke zranění pěti demonstrantů.

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Vedení odborů uvedlo, že jeden z učitelů při zásahu přišel o oko, zatímco městské úřady použití gumových projektilů i slzného plynu odmítají. Nespokojení učitelé v protestech pokračují a obviňují vládu, že dává přednost zájmům velkých korporací stojících za fotbalovým šampionátem před právy pracujících.

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