před 1 hodinou

Americký soud ve Virginii dnes poslal na 20 let do vězení Mohamada Khweise, který se na Blízkém východě připojil k teroristickému hnutí Islámský stát. Khweis je podle agentury AP jediným občanem USA, kterého dosud americká justice odsoudila za vstup do řad IS. Sedmadvacetiletý Khweis v prosinci 2015 odjel na území Sýrie a Iráku, které tehdy bylo pod kontrolou IS. Tam také obdržel oficiální dokumenty dokazující příslušnost k teroristickému hnutí, poznamenala AP. Khweisovi se ale velmi brzy život mezi islamisty znelíbil a po několika měsících z regionu uprchl. Od roku 2014 bylo v USA obviněno ze spojení s IS přes sto lidí.

