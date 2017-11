Průzkum: Vládnoucí Právo a spravedlnost má v Polsku nadále výrazný náskok

před 1 hodinou

Navzdory domácím kontroverzím i kritice ze zahraničí by vládnoucí stranu Právo a spravedlnost podle nového průzkumu volilo 45 procent Poláků.

Varšava - Pokud by se v Polsku konaly začátkem listopadu parlamentní volby, pro vládnoucí stranu Právo a spravedlnost (PiS) by hlasovalo 45 procent polských voličů. Vyplývá to z nového průzkumu mínění agentury CBOS.

PiS si tak nadále udržuje drtivý náskok před dalšími politickými stranami. V podobném průzkumu, který agentura CBOS provedla v polovině září, stranu konzervativního politika Jaroslawa Kaczyńského podpořilo 44 procent dotázaných.

Potvrzuje se tak, že na pevném postavení PiS se nic nemění přes kritiku, jíž je vystavena její vláda z Evropské unie i doma z řady důvodů. Zejména kvůli zamýšlené kontroverzní reformě justice a obavám z nerespektování principů právního státu.

V anketě, které se agentura věnovala mezi 2. a 12. listopadem, hlavní opoziční strana Občanská platforma (PO) skončila sice druhá, ale opět s propastným odstupem za PiS. Svůj hlas by jí dalo pouhých 17 procent účastníků sondáže. V září se jich pro ni vyslovilo 19 procent.

Do parlamentu by se dostaly už jen dvě další strany, které by překonaly pětiprocentní práh pro vstup do Sejmu. Uskupení Kukiz 15 skončilo v anketě znovu na třetí příčce, a to s osmi procenty hlasů. Jako poslední by s podporou pěti procent respondentů měla své poslance strana Moderní.

Přitom téměř tři čtvrtiny dotázaných, 72 procent, odpověděly, že pokud by se volby konaly v první polovině listopadu, rozhodně by šly hlasovat.